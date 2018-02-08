Ve Terim neşteri vurdu! İşte yeni G.Saray...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Kayseri deplasmanında sakatlığı bulunan Gomis yerine Eren oynamış ve 2 gol atmıştı. Osmanlı önünde idman eksiği olan Fransız forvet, son 10 dakikada girdi. Ama Sivas’taki performansıyla 11’deki yerini kaybetti.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci devrenin ilk sınavı olan Kayserispor deplasmanında Gomis’in sakatlığı yüzünden mecburen Eren Derdiyok’u oynatmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Tecrübeli forvet, o gün iki gol birden bulmuştu. Osmanlı karşısında Eren mücadeleyi 1 asistle tamamladı. Son 10 dakikada giren Gomis ise skoru 2-0 yapmıştı. Akşam'da yer alan habere göre; Sivas deplasmanında Fransız forvet ilk 11’e döndü ama adeta sahada gözükmedi. Bunun üzerine Terim, Antalya maçına Eren’le başlamaya karar verdi.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Sivas karşısında oyuna sonradan giren tecrübeli oyuncu, G.Saray’ın tek golünü atmıştı. Pazartesi Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Antalya karşılaşmasında Gomis kulübede olacak. Mücadelenin gidişatına göre sonradan oyuna girme ihtimali bulunuyor. Ancak ilk 11’deki yerini kaybetti.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Orta sahada ise Selçuk İnan ve Tolga ikilisinin görev yapması bekleniyor. Uzun süre sonra Sivas’ta oynayan Donk ise bu bölge için kulübede alternatif olarak oturacak. Eğer Antalyaspor sınavında Eren yine çok iyi bir performans sergilerse Gomis için işler zorlaşabilir. Forvet hattındaki rekabet seviyesi çok yükseldi.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Belçikalı stoper Denayer yerine ise Serdar Aziz görev yapacak. G.Saray’da sakatlıklar ve form düşüklükleri sebebiyle taşlar yerinden oynayacak. Cim-Bom’da bu hafta aynı zamanda kaleci Muslera da kart cezalısı konumunda.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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3 kanatlı, 2 ön liberolu sistemi Sivas’ta işlemeyen Fatih hoca, kadroda değişime gidiyor. Tecrübeli teknik adam, ligdeki Antalya maçında Belhanda’yı yeniden 11’e alıp, sağda Feghouli’yi solda Rodrigues’i oynatacak.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Galatasaray’da kadro sil baştan değişiyor. 3 kanatlı, 2 ön liberolu sistemi Sivas deplasmanında bozguna uğrayan teknik patron Fatih Terim, klasik düzene geçiyor. Tecrübeli hocanın bu sistemdeki en büyük kozu ise göreve geldiğinden bu yana maçlara kulübede başlattığı Belhanda olacak.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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Belhanda’nın forvet arkasına geçmesiyle, Feghouli sağ kanada dönecek, Rodrigues sol açıkta forma giyecek ve Yasin kulübede oturacak. Önemli bir değişiklik de orta sahanın merkezinde gerçekleşecek. Tolga - Donk ikilisinin performansından hiç memnun kalmayan Terim, Selçuk’u 11’e alıp Tolga ile birlikte oynatacak. Fatih hoca bu şekilde topa daha fazla sahip olan ve hücum oyuncularını yönlendiren bir oyun düzeni oluşturmayı planlıyor.
Fotoğraflar: Arşiv ve ajans
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İşte Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel ilk 11'i: