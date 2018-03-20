Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ve Talisca transferini duyurdular! 40 milyon Euro...
Portekiz'den Anderson Talisca ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Beşilktaş'taki geleceği belirsiz olan Brazilyalı genç yıldız Anderson Talisca ile ilgili bomba bir transfer duyursunda bulundular. İşte Talisca'daki son durum ve transferine dair o detay...
Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Fikret Orman’ın kendisinin istemesi halinde Talisca’nın bonservisini alacaklarını açıklaması sonrasında Beşiktaş’ta gözler Sambacı’ya çevrildi. Brezilyalı futbolcunun henüz kesin bir yanıt vermediği öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yönetimin Talisca’nın 21 milyon Euro’luk bonservisinin Benfica’dan alınması halinde, bu fiyatın çok üzerinde bir teklifle 24 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşündükleri bildirildi. Talisca’nın Beşiktaş’a sıcak bakmasına rağmen kafasında İngiltere’ye gitmek olduğu bildirildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Portekiz basınında yer alan habere göre ise; Benfica, sezon sonunda Talisca'yı, Manchester United'e satma konusunda 40 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Talisca ile de anlaşıldı. Tek engel ise satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş.
Fotoğraflar: Arşiv
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Başarılı orta sahanın, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya kupası kadrosunun açıklamasını beklediği ve bundan sonra net bir yanıt vereceği ifade edildi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkan Anderson Talisca, 10 gol atıp 3 de asist yapmayı başardı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Brezilyalı yıldızın Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi Mayıs 2018'de sona erecek ve oyuncu eğer Beşiktaş opsiyon hakkını kullanmazsa Benfica'ya dönecek. Başarısıyla ve Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilen Talisca, Olimpiyat oyunlarında giydiği milli takım formasını, ilk kez A takımla giyecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Eski Beşiktaşlı yıldız Fransa'yı karıştırdı, devre arası oyuncular birbirine girdi! İzlemek için videoya tıklayınız...