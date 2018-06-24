Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ve sürpriz... Sabri Sarıoğlu bombası! Fatih Terim...
Spor Toto Süper Lig'de iki yıllık hasretine son veren ve şampiyon olan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor!
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen Sabri Sarıoğlu'yla ilgili kararını verdi!
Fotoğraflar: Arşiv
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Habertürk'ün haberine göre; İzmir temsilcisiyle geçirdiği 1 yılın ardından kontratı feshedilen 34 yaşındaki sağ bek, bir süredir kendisine takım arıyordu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Antalya başta olmak üzere bazı Anadolu kulüplerinin ilgilendiği deneyimli oyuncu, bu teklifleri yedekte tutarken Galatasaray’dan da haber bekledi.
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UEFA’nın getirdiği kadro kısıtlaması nedeniyle 25 yerine 21 oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydettirecek olan Cimbom’un, bu listeye en az 4 altyapı oyuncusu yazması gerekiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Mevcut kadrosunda sözleşmesi sona eren Eray İşcan’ın dışında altyapıdan oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, çareyi eski emektarına yeniden teklif götürmekte buldu.
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Futbol kariyerini yetiştiği Galatasaray’da noktalamak isteyen Sabri, teknik direktör Fatih Terim’e soruldu. Daha önceki açıklamasında “Ben olsam göndermezdim” diyen İmparator’un, bu transfere onay verdiği öğrenildi.
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Taraftarların ‘Reyiz’ lakabı taktığı Sabri’nin yeniden takıma dönebileceğini yönetime ileten Terim’in, “Emektar oyuncular kulüpler için her zaman önemlidir.
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Sabri de burada çok önemli başarılar gördü. Buraya dönüp futbolu G.Saray’da bırakmak her iki tarafa da yakışır” şeklinde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Maddi sıkıntılar içerisinde transfer yaparken ince eleyip sık dokuyan Cengiz yönetimi, Sabri Sarıoğlu’na makul bir maaş ödemek istiyor. Kariyerini Galatasaray’da sonlandırmak isteyen deneyimli oyuncu da parayı dert etmiyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Geçtiğimiz sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe’de Sabri Sarıoğlu’nun performansı da dikkat çekti. Ligin ilk bölümünde üst sıralarda bulunan İzmir temsilcisinde takımın ağabeyliğini üstlenen deneyimli oyuncu, A Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu’nun da ilgisini çekmişti.