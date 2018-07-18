Yeni Fenerbahçe geliyor... Cocu 9 ismi not aldı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de değişim rüzgarları esmeye devam ediyor...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'de yedek ya da kadro dışı kalan oyuncularla ilgili yeni kararlar alınıyor... İşte sarı lacivertlilerdeki son gelişmeler...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Genç oyuncularla çalışmayı seven ve PSV Eindhoven takımının başındayken de bunu gösteren Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'de kısa süre geçirmesine rağmen kafasındaki kadroyu yavaş yavaş belirlemeye başladı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Tecrübeli isimlerin genç oyunculara kılavuz olmasını isteyen Hollandalı çalıştırıcı, genç futbolcularla özellikle ilgileniyor. Bu isimlerin başında Eljif Elmas gelirken, Ozan Tufan için de aldığı olumsuz raporları görmezden gelerek, Cocu, oyuncuların notlarını kendi belirliyor.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Cocu'nun ilgilendiği ve idmanlarda özellikle üzerlerinde durduğu diğer isimler şöyle... Altınordu’dan transfer edilen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı ve 18 yaşındaki file bekçisi Berke Özer...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Hollandalı teknik adamın elinde altyapıdan yetişen ve yine dikkatle takip ettiği orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Oğuz Kağan Güçtekin, 21 yaşındaki forvet Ahmethan Köse ve 20 yaşındaki stoper Yiğithan Güveli de bulunuyor.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Geçtiğimiz sezonu Sion'da kiralık olarak geçiren Salih Uçan da Cocu'nun takibinde... 24 yaşındaki genç oyuncu idmanlardaki azimli ve istekli görüntüsüyle Hollandalı teknik adamın dikkatini çekmeyi başardı. Salih bu sezon Cocu'nun orta saha alternatifleri arasında yer alabilecek konumda...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Ve son transfer Ferdi Kadıoğlu da kampa katıldı. 19 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takım ile ilk antrenmanına çıkarken Cocu'nun dikkatle takip edeceği isimlerden olacak...