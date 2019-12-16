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Ve Sergen Yalçın pes etti! Radikal karar...
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a Vodafone Park'ta yenildiği maçın ardından Sergen Yalçın'ın pozu çok konuşuldu.
Yalçın'ın golde reaksiyon göstermemesi gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu. Maçın ardından mikrofon adı Beşiktaş ile de anılan Sergen Yalçın'daydı...
“Benim takımlarım normalde daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum sahaya. İnsanlar maç izlemeye geldiğinde güzel futbol izlesinler istiyorum. Bu oyun aslında çok doğru bir oyun değil ama biz bugün bu oyunu da oynatabileceğimizi gösterdik."
ARTIK BİZ DE BÖYLE OYNAYACAĞIZ
"Demek ki Türkiye’de insanlar bu oyunu kabul ediyormuş. Bu tarz oynamak çok kolay, 34 maç boyunca bu futbolu oynatabiliriz. Ama seyir zevki olan maçlar oynatmak istedik. Ancak demek ki Türkiye’de tutan oyun bu. Biz de bundan sonra deplasman maçlarında bu oyunu oynayacağız”
BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SESLENDİ
Yalçın, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede insanların bu oyunu eğlence olarak görmelerini istedi ve bu tip mağlubiyetlerde karaları bağlamanın bir anlam ifade etmediğini vurguladı.
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