Ve Sergen Yalçın pes etti! Radikal karar...

BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK ADAYLARDAN Bence ligin devamında 4 büyükler ve Başakşehir, ilk sıralarda yer alabilir. Bizim buralara girme şansımız yok. Ancak birileri kötü gidecek ki biz kendimizi oraya atalım. Ligin devamında göreceğiz. İlk yarıda 24, 25 puan bizim için iyi gibi görünüyordu, şu anda 23 puandayız ve ikinci yarıda fikstürümüz daha iyi, 9 maçı içeride oynayacağız. Ekibim de çok iyi çalışıyor. Tabii işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Bugün Beşiktaş da oyunun ilk yarısında ya da ikinci yarısında karambolden bir gol bulsa maçı kazanabilirdi. Çok da abartmamak lazım maçı.