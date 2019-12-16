MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVe Sergen Yalçın pes etti! Radikal karar...
GeriFutbol Ve Sergen Yalçın pes etti! Radikal karar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena Detay
16 Aralık 2019 - 12:35,

Ve Sergen Yalçın pes etti! Radikal karar...

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'a Vodafone Park'ta yenildiği maçın ardından Sergen Yalçın'ın pozu çok konuşuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Fakat herkesin kaçırdığı detay maçın hemen ardından Sergen Yalçın'ın sözleriyle gün yüzüne çıktı...

2

Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken konuk ekibin yaşadığı gol sevincinde Sergen Yalçın, objektiflere böyle yansıdı. 

3

Yalçın'ın golde reaksiyon göstermemesi gecenin en çok konuşulan görüntüsü oldu. Maçın ardından mikrofon adı Beşiktaş ile de anılan Sergen Yalçın'daydı...

4OLAY SÖZLER, RADİKAL KARAR

OLAY SÖZLER, RADİKAL KARAR

Sergen Yalçın, alışılagelmişin dışında ifadeler kullandı ve 'Kimse bizden iyi futbol beklemesin' sözleriyle aldığı radikal kararı basın mensuplarıyla paylaştı.

5

“Benim takımlarım normalde daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum sahaya. İnsanlar maç izlemeye geldiğinde güzel futbol izlesinler istiyorum. Bu oyun aslında çok doğru bir oyun değil ama biz bugün bu oyunu da oynatabileceğimizi gösterdik."

6ARTIK BİZ DE BÖYLE OYNAYACAĞIZ

ARTIK BİZ DE BÖYLE OYNAYACAĞIZ

"Demek ki Türkiye’de insanlar bu oyunu kabul ediyormuş. Bu tarz oynamak çok kolay, 34 maç boyunca bu futbolu oynatabiliriz. Ama seyir zevki olan maçlar oynatmak istedik. Ancak demek ki Türkiye’de tutan oyun bu. Biz de bundan sonra deplasman maçlarında bu oyunu oynayacağız”

7BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SESLENDİ

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SESLENDİ

Yalçın, yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede insanların bu oyunu eğlence olarak görmelerini istedi ve bu tip mağlubiyetlerde karaları bağlamanın bir anlam ifade etmediğini vurguladı.

8

Yalçın, ''Bunun bir spor olduğunu unutmayalım, daha sakin olmak lazım. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Beşiktaş hedefinden bir şey kaybetmedi, zaten ligin en büyük şampiyonluk adaylarından.'' şeklinde konuştu.

9BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK ADAYLARDAN

BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK ADAYLARDAN

Bence ligin devamında 4 büyükler ve Başakşehir, ilk sıralarda yer alabilir. Bizim buralara girme şansımız yok. Ancak birileri kötü gidecek ki biz kendimizi oraya atalım. Ligin devamında göreceğiz. İlk yarıda 24, 25 puan bizim için iyi gibi görünüyordu, şu anda 23 puandayız ve ikinci yarıda fikstürümüz daha iyi, 9 maçı içeride oynayacağız. Ekibim de çok iyi çalışıyor. Tabii işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Bugün Beşiktaş da oyunun ilk yarısında ya da ikinci yarısında karambolden bir gol bulsa maçı kazanabilirdi. Çok da abartmamak lazım maçı.

10BEŞİKTAŞA KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL

''Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok zor şartlarda oynadık, ciddi taraftar baskısı, burada Beşiktaş'a karşı oynamak kolay değil ama doğru oyunu oynadığımızı düşünüyorum, hafta boyunca buna çalışmıştık.''

11BURADA OLMAK BÜYÜK MUTLULUK

BURADA OLMAK BÜYÜK MUTLULUK

''Dolmabahçe'yi özlemişiz tabii ki, burada olmak büyük mutluluk. Yıllarca burada şampiyonluk kazandık, kupalar kazandık.''

12
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi