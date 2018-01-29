Ve Sergen Yalçın geri dönüyor!

Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, bir süredir teknik direktörlük yapmıyordu.
Kaynak: İsmail ER / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: İsmail ER / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, bir süredir teknik direktörlük yapmıyordu.
Kaynak: İsmail ER / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Tecrübeli futbol adamı Süper Lig'e geri dönmek üzere. Ve yeni takımı da belli gibi. İşte detaylar...
Kaynak: İsmail ER / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş yenilgisi sonrası Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, Sergen Yalçın ile yola devam edecek gibi görünüyor...
Kaynak: İsmail ER / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Yunan teknik adam Gekas ve Tayfur Havutçu ile de görüşmeler yapan lacivert beyazlı yöneticiler, favori isimleri olan Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.
Kaynak: İsmail ER / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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2013-14 sezonlarında Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, 14-15 sezonunda Sivasspor'un başına geçti. 15-16 sezonunda Sivasspor'da devam eden tecrübeli isim aynı dönemde Gaziantepspor'un başına yeniden geçti.
Kaynak: İsmail ER / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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4 TAKIMI ÇALIŞTIRDI!
2013-14 sezonlarında Gaziantepspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, 14-15 sezonunda Sivasspor'un başına geçti. 15-16 sezonunda Sivasspor'da devam eden tecrübeli isim aynı dönemde Gaziantepspor'un başına yeniden geçti. 16-17 sezonunda zor dönem geçiren Kayserispor'un başına geçen Yalçın, sarı-kırmızılı ekibi ligde tutmayı başardı. Daha sonra 17-18 sezonunda Eskişehirspor'u çalıştırdı.
Kaynak: İsmail ER / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 257 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti. Kasımpaşa'nın diğer teknik direktör adayı 46 yaşındaki Abdullah Ercan, futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlük kariyerine milli takım çatısı altında başladı.