Ve Şenol Güneş kararını verdi! 2019'da...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Siyah beyazlı takımın bir süredir gündemi meşgul eden yardımcı hoca konusunda sıcak bir gelişme yaşandı...
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Yönetimin yardımcı hoca önerisine bu defa sıcak bakan ve bu konuda arayışlarını sürdüren Güneş'in önerilen isimlerin bazıları ile bir araya geldiği ortaya çıkarken, aday dört isim belirlendi...
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Bu adaylar arasında İlhan Mansız, Yusuf Şimşek, Şenol Fidan ve Mustafa Doğan yer alırken Şenol Güneş'in tercihi belli oldu.
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Tecrübeli teknik adamın en sıcak baktığı ismin, hem lisanı, hem hocalık tecrübesi nedeniyle Mustafa Doğan olduğu öğrenildi.
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Beşiktaş yönetiminin de teknik direktör Güneş gibi daha önce Alman Milli Takımında oynayan ve iki lisan bilen, bir dönem de Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Doğan'a 2018-2019 sezonunda yardımcı olarak Doğan'a sıcak baktığı ifade edildi. (Sporx)
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Love transferine izin çıktı! Beşiktaş yönetimi Brezilyalı futbolcunun ayrılmasına sıcak bakıyor. 33 yaşındaki oyuncu için Brezilya'dan bir kulüp ile temas halinde olunduğu gelen haberler arasında... Kara-kartaldaki son gelişmeleri izlemek için videoya tıklayınız...