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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Ve Şenol Güneş golcüsünü buldu! İşte o isim...
Futbol

Ve Şenol Güneş golcüsünü buldu! İşte o isim...

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş, yeni sezon kadrosunun planlanması için bir araya geldi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Deneyimli teknik adam, Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın takımdaki geleceğiyle ilgili fikrini başkan Fikret Orman'a iletti. Yeni golcüsünü de açıkladı...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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4 saat süren toplantıda Orman ve Güneş teklif gelmesi halinde her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliği yaparken; Cyle Larin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Başkan Orman, takımda Lens, Love ve Negredo’yu öncelikli olarak elden çıkarmak istediklerini aktarırken, Şenol Güneş de bu durumu destekleyici bir karşılık verdi. Tecrübeli teknik adam şunları söyledi:

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Eğer Negredo ve Love kalırsa benim 1. santrforum Larin olacak. İkisini de direkt oynatmayı düşünmüyorum. Bu yüzden ikisini de elden çıkarmak iyi olacaktır.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Orman ve Güneş’in gerçekleştirdiği zirvede başarılı çalıştırıcı, daha önce de ifade ettiği gibi acilen bir sağ bek istediğini yineledi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şenol Hoca bunun yanı sıra “Quaresma ve Lens de gönderilirse sağ kanada da takviye isterim” şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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1-2 transferin özellikle hazırlık maçlarının oynanacağı kampa dönemine yetişmesini isteyen Güneş’in bunun olmaması durumunda sağ bekte Gökhan Gönül’ün yanı sıra Necip ve altyapıdan alınacak genç bir ismi deneyeceğini söylediği ifade edildi. (Habertürk)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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