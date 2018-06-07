Ve Ronaldo dönemi sona erdi! Yeni adresi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı... Real Madrid'de Cristiano Ronaldo belirsizliği devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenerek üst üste üçüncü kez şampiyon olan Real Madrid'de Cristiano Ronaldo, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada kafaları karıştırmıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Portekizli yıldızın gündeme düşen bu açıklamalarından birkaç gün geçti ki bu kez ülkesinde yayın yapan bir gazetede benzer haberler çıktı! Portekiz'de yayın yapan Record gazetesi, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili karar verdiğini ve Real Madrid'de devam etmemeyi planladığını açıkladı. Record gazetesi manşetinde Ronaldo Madrid'i ter edecek başlığını kullanırken bu kararın "geri çevrilemez" olduğunu belirtti. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Haberde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Ronaldo'ya vaatlerini tutmadığı belirtilirken bunun parayla ilgisi olmadığının da altı çizildi. Sözleşmesinin yenileneceğine ve Messi ya da Neymar kadar para alacağına dair kendisine söz verilen Ronaldo, Perez'in sözünü tutmaması üzerine Madrid'den ayrılık kararı aldığını yazdı.
Fotoğraflar: Arşiv
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REAL MADRID ONU SİLMİŞTİ!
Real Madrid, yeni sezon formasını tanıtırken yapılan tanıtım videosunda Cristiano Ronaldo'ya yer vermemişti! Yeni formasını tanıtan Real Madrid'in videosunda şu futbolcular yer aldı: Marcelo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos ve Nacho. Cristiano Ronaldo'nun yeni forma tanıtımlarında yer almaması, Portekizli yıldızın transfer olacağı yönündeki söylentileri artırdı!
Fotoğraflar: Arşiv
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RONALDO NE DEMİŞTİ?
Tecrübeli oyuncu, Liverpool maçı sonrasında yaptığı açıklamada "Dünya Kupası'ndan sonra geleceğimle alakalı değerlendirmeler yapacağız. Şu anda geleceğim önemli değil, yazdığımız tarih önemli. Real Madrid'de oynamak gerçekten harika bir duyguydu." demişti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ronaldo'yla ilgili olarak şunları söylemişti:
"Cristiano'ya, takımın tüm oyunculardan daha üstün olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kişisel konulara girip ilgiyi başka yere çekmeyeceğim. Şimdi kutlama zamanı."
Fotoğraflar: Arşiv
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Portekizli yıldız ertesi sabah ise şu açıklamayı yapmıştı: "Söylediklerimin zamanı doğru değildi ama dürüst olmalıydım. Çok fazla konuşmam ama konuştuğumda tam konuşurum. Uzun süredir olan problemler var ama bu para meselesi değil. 1 hafta içinde bir şeyler söyleyeceğim."
Fotoğraflar: Arşiv
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İngiltere basınında çıkan haberlere göre Cristiano Ronaldo; Neymar'ın haftada 600 bin, Messi'nin ise 750 bin pound aldığı yerde kendisinin 350 bin pound almasından memnun değil.
Fotoğraflar: Arşiv
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ÇILGIN TAKAS!
Premier Lig’de sezonu ezeli rakibi Manchester City’nin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo’yu kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun özellikle istediği Ronaldo da Manchester kentine geri dönmeye sıcak bakıyor. İngiliz gazetesi Daily Star’ın haberine göre, Manchester ekibinin büyük bir teklif ile Real Madrid’in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho’nun Pogba’nın gönderilmesinde bir sakınca olmadığını söylediği iddia edilirken, Manchester United’ın Ronaldo için Paul Pogba ile birlikte 132 milyon Euro’luk bir transfer teklifini Real Madrid’e sunması bekleniyor. (Habertürk / DHA)
Fotoğraflar: Arşiv
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Ronaldo'dan ayrılık açıklaması! Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, Real'deki geleceği hakkında bu açıklamayı yaparak ayrılık sinyali vermişti. İzlemek için videoya tıklayınız...