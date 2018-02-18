Ve rapor belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçındaki yönetimiyle siyah beyazlı camianın tepkilerine hedef olan hakem Alper Ulusoy’un notu belli oldu.
Adil DEMİRÇUBUK
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Adil DEMİRÇUBUK
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Konya deplasmanındaki hesaplarda olmayan 1-1'lik beraberlik siyah-beyazlı yönetimde şok etkisi yaratırken, esas şok karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'un verdiği mücadele içerisinde verdiği kararlar büyük tartışmalara neden olmuştu.
Adil DEMİRÇUBUK
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Ulusoy, sarı kart sınırında olan Talisca ve Pepe'ye gösterdiği sarı kartlarla Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü. Hakem Alper Ulusoy, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında Talisca'ya gösterdiği kart çok tartışıldı. Ulusoy, özetle maçın önüne geçen kararlara imza atmıştı.
Adil DEMİRÇUBUK
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ALPER ULUSOY'A TAM NOT
Tartışmalı kararların yaşandığı karşılaşmanın gözlemcisi Sefer Altuntaş’ın, Alper Ulusoy’un bütün kararlarını ‘doğru’ bulduğu ve 37 yaşındaki hakeme yüksek not verdiği belirtildi. Hakem Alper Ulusoy gergin geçen maçta ayrıca, Konyaspor’un 2, Beşiktaş’ın 1 golünü iptal etmiş; her iki takımın ‘penaltı’ itirazlarında bulunduğu 1’er pozisyonu devam ettirmişti.
Adil DEMİRÇUBUK
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"TALİSCA'YA VERİLEN KART DOĞRU"
Altuntaş’ın, Talisca’nın Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşmesine neden olan 53. dakikadaki sarı kart pozisyonu için, “Yayıncı kuruluştan pozisyonun kamuoyuna yansımayan görüntülerini de alıp inceledik. Talisca, Ali Turan’ın topuğunu bastı. Sarı kart gösterilmesi doğru” ifadesini kullandığı bildirildi.
Adil DEMİRÇUBUK
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TALISCA İÇİN İTİRAZ HAZIRLIĞI...
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Hukuk Kurulu, Atiker Konya maçında otoriteler tarafından hatalı bulunan bir sarı kart görüp Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düşen Anderson Talisca için itiraz yapmaya hazırlanıyor.