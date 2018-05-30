Ve Q7 dönemi kapanıyor! Yeni takımı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Siyah-Beyazlı ekibin 34 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Quaresma, Beşiktaş defterini kapattı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Ve Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor... Kartal'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılıyor... İşte detaylar....
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Ülkesiyle Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak olan tecrübeli futbolcu, daha sonra transfer olacak.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Tecrübeli futbolcu, Rusya’daki turnuva sonrasında satılacak ve yeni adresi büyük ihtimalle Katar olacak. Portekizli futbolcunun bir takımla kesin olarak anlaştığı öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Q7’nin Katar temsilcisi Al Gharafa’ya yakın olduğu konuşuluyor. Resmi açıklama ise Dünya Kupası sonrasında yapılacak. Kartal’la 2020’ye kadar mukavelesi bulunan oyuncudan bir miktar da bonservis geliri elde edilecek.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Beşiktaş’la büyük başarılara imza atan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kaldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Önümüzdeki yıl takımdaki yaş ortalamasını da düşürmeyi planlayan yönetim, bu yüzden Quaresma’nın ayrılığına izin verdi. Q7 belki de uzun ve başarılı kariyerinin son sözleşmesine imza atacak. (Akşam)
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun, Milli Takımı zafere taşıdı! Hazırlık maçında İstanbul'da İran'ı konuk eden Türkiye, rakibini Cenk Tosun'un attığı 2 güzel golle mağlup etti. İzlemek için videoya tıklayınız...