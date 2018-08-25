YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Transferin gÃ¶zde isimlerinden Oummar Niasse'nin yeni takÄ±mÄ± belli oldu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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MÃ¼thiÅŸ iddia ve aÃ§Ä±klama Senegal'den geldi... Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Galatasaray'Ä±n transfer listesinde olduÄŸu iddia edilen Everton'Ä±n golcÃ¼sÃ¼ Oumar Niasse ile ilgili Ã¼lkesi Senegal'den gÃ¼ndem yaratacak bir iddia geldi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray'Ä±n FransÄ±z ismin yerine Everton'Ä±n golcÃ¼sÃ¼ Oumar Niasse'Ä± transfer edeceÄŸi iddia ediliyordu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Cim Bom'un Henry Onyekuru transferinden Ã¶nce gÃ¼ndemine aldÄ±ÄŸÄ± ancak transferini bitiremediÄŸi belirtilen Senegalli santrfor iÃ§in yeniden harekete geÃ§tiÄŸi konuÅŸuluyordu. Premier Lig'de geride kalan iki haftada yalnÄ±zca 13 dakika sÃ¼re alabilen Niasse ile ilgili bugÃ¼n flaÅŸ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Oyuncunun Ã¼lkesi Senegal'de yayÄ±m yapan PressAfrik adlÄ± internet sitesi, okuyucularÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel haberde gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen bir iddia ortaya attÄ±. Site, Ä°ngiliz ekibinde mutlu olmayan golcÃ¼ oyuncunun Galatasaray'a Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu yazdÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Haberde Everton'daki forma rekabetinde geriye dÃ¼ÅŸen ve takÄ±mÄ±nda Ã§ok az sÃ¼re alabilen 28 yaÅŸÄ±ndaki forvetin SÃ¼per Lig'e yeniden dÃ¶nmeyi arzuladÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n da santrfor arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan site, Niasse'Ä±n Premier Lig'den ayrÄ±lmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve transferin Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸini kaydetti.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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GÃ¼ncel piyasa deÄŸeri 8 milyon euro olarak gÃ¶sterilen yÄ±ldÄ±z futbolcunun Merseyside ekibiyle 2020 yazÄ±na dek sÃ¶zleÅŸmesi bulunuyor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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250 bin Euro'ya geldiÄŸi Akhisarspor'da 40 maÃ§ta 15 gol atan Senegalli oyuncu, buradan Lokomotif Moskova'ya 5,5 milyon Euro'ya satÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Rus ekibinde 41 maÃ§ta 18 gol kaydeden Niasse, 18 milyon Euro'ya Everton'a giderken Premier Lig'de 34 maÃ§ta 9 kez fileleri sarstÄ±. (Fanatik)Â