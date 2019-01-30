Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Diagne Galatasaray'da! İşte transferin maliyeti ve tüm detaylar...
Galatasaray, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. 'Kral'ın transferini böyle duyuruldu...
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Fatih Terim'in çok istediği Diagne transferinde mutlu son...
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Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa ile Mbaye Diagne transferinde konusunda kesin anlaşma sağladı. İşte dev transferin detayları...
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İLK GÖRÜŞMEYİ SPOR ARENA DUYURDUGalatasaray, Süper Lig'in gol kralı için Turgay Ciner ile bir araya geldi. İlk etapta Diagne için Kasımpaşa'ya 9 milyon euro teklif edildi.
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Kasımpaşa kanadı ise golcü futbolcu için Galatasaray'dan 14 milyon euro istedi.
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13 MİLYONA DÜŞTÜ Kasımpaşa, Galatasaray'ın transferini istediği Diagne için rakamı 13 milyon euroya düşürürken lacivert beyazlılar, Diagne ücretini peşin istedi. Süre isteyen Galatasaray transferden vazgeçmedi...
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VE MUTLU SON! RAKAM 12.8 MİLYON EUROGece geç saatlerde Galatasaray ilk yarının gol kralı için Kasımpaşa ile 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ile el sıkıştı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşırsa Kasımpaşa'ya 500 bin Euro bonus ödeyecek.
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Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısına 20 golle damga vuran futbolcunun transferinde sona geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Diagne'nin kısa zaman içinde imza atması bekleniyor.
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İLK HÜRRİYET DUYURMUŞTUHürriyet, gündeme damga vuran ve Galatasaray’ın kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Mbaye Diagne için yapılan ilk teması ve teknik direktör Fatih Terim’in Senegalli golcüyü ısrarla istediğini 24 ve 25 Ocak tarihinde yayımladığı haberlerle okuyucularına duyurmuştu
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Galatasaray'da transferi için büyük çaba sarf edilen Mbaye Diagne hakkında, sarı-kırmızıların eski gol kralı Bafetimbi Gomis flaş bir paylaşım yaptı.
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Fransız futbolcu, salı günü bir araya geldiği Diagne ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Mbaye ile çok güzel bir gün geçirdim. Umarım ikinci yarıyı iyi şekilde geçirirsin. Galatasaray formasıyla rekorumu kırmanı görmeyi isterim. Rekorlar kırılmak içindir. Krallık ödülün seni bekliyor." diye konuştu.
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Galatasaray ara transfer döneminde Mario Balotelli ile de ilgilenmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. İtalyan oyuncu geçtiğimiz hafta transfer olduğu Marsilya'da, ilk maçında golle tanışmıştı...