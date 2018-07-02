Ve Koç'un bombasını duyurdular! Dünyaca ünlü...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünya basınının önde gelen yayın kuruluşlarından ESPN, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimle ilgili haber yaptı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk transfer bombasını patlatıyor... Bu gelişmeyi dünyaca ünlü basın kuruluşu ESPN duyurdu...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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ESPN, Fenerbahçe'nin İngiliz orta sahaya yaptığı teklifin de detaylarını açıkladı. Haberde sarı-lacivertlilerin, Wilshere'dan en kısa sürede kararını bildirmesini istediği belirtildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Arsenal ile olan sözleşmesi sona eren ve Londra kulübünden resmen ayrılarak şu anda boşta olan Jack Wilshere'da gelişme! ESPN, Fenerbahçe'nin Jack Wilshere'a 4 yıllık bir teklif sunduğunu açıkladı! Haberde sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcuya yıllık 4 milyon Euro (21,5 milyon TL)önerdiği kaydedildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Bonservisi elinde olan Wilshere'a cüzi bir imza parası ödemeye de hazır olan Fenerbahçe'nin, İngiliz futbolcudan en kısa sürede kararını vermesini istediği belirtildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli'nin, Wilshere'ı Türkiye'ye gelmesi için ikna etme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere, sezonu 1 golle tamamlamıştı. Tecrübeli oyuncunun 22. haftada oynanan Chelsea maçında attığı golü izlemek için videoya tıklayınız...