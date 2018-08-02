Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ve karar verildi! Galatasaray'da bir dönem kapanıyor...
Galatasaray Kulübü için bu ay çok yoğun ve tempolu geçecek! Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, en az 3 transfer yapılmasını beklerken Galatasaray hem tasfiye hem takviye hem de sulh operasyonları düzenleyip çözüm üretmeye çalışacak.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Galatasaray’da son derece tempolu geçecek olan Ağustos ayında sonuçlandırılması hedeflenen konu başlıkları...
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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YABANCI KONTENJANINDA YER AÇILMASI GEREKLİ
Şu anda 13 yabancısı bulunan Galatasaray’ın şu anda kadrosunda 1 lejyoner oyuncu daha transfer edebilme hakkı var. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim en az 3 bölgeye transfer yapılmasını istiyor. Bu nedenle Galatasaray Kulübü ile 1 yıl daha kontratı olan Lionel Carole’den transfer geliri elde edilerek vedalaşmak hedefleniyor. Carole gittiğinde Galatasaray’ın 2 oyuncu transfer etme hakkı olacak.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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TERİM, AVRUPA İÇİN ‘ TRANSFER BEKLİYOR’
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, öncelik sıralarına göre sarı kırmızılı takım kadrosuna mutlak olarak 3 takviye birden yapılması gerektiğini yönetime bir kez daha iletti. Terim, Şampiyonlar Ligi öncesinde yeni gelecek oyuncuların adaptasyon sorununu Eylül’e kadar aşmaları için transferde çabuk hareket edilmesini istiyor. Terim; stoper, 8 numara ve forvet takviyesi bekliyor.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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GOMIS KONUSU ÇÖZÜLECEK
Galatasaray Kulübünden maaşına zam yapılmasını isteyen Gomis ile bir kez daha görüşülecek. Ücretine kesinlikle artış yapmayıp bu konuda taviz vermeyecek olan Galatasaray yönetimi, Gomis sorununu çözmeye çalışacak. Bu görüşmelerin sonucuna göre de kamp performansı bir hayli kötü olan Gomis ile Teknik Direktör Fatih Terim konuşacak.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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TARIK ÇAMDAL ELDE KALDI
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in yolların ayrılması için ikna etmeyi başardığı Tarık Çamdal kulüp bulamadı. Galatasaray Kulübü, bu oyuncuyu Rizespor’a teklif etti ancak Süper Lig'in yeni ekibi bu öneriyi kabul etmedi. Sarı kırmızılılar, Tarık Çamdal’ın kulüp bulması için de çaba harcayıp maliyetinden kurtulmayı hedefliyor.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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DİĞER BİR SORUN DA TOLGA CİĞERCİ...
Galatasaray’da kulüp bulması istenen Tolga Ciğerci konusunda 1 aydır hiçbir gelişme yaşanmadı. Terim’in ve yönetimin kadroda düşünmediği oyuncu henüz kulüp bulamadı. Alman ekiplerinin ilgilendiği Tolga’da Galatasaray’daki 2 milyon euroluk yıllık ücreti nedeniyle teklifleri gündemine almadı. Galatasaray, kadroda düşünülmeyen Tolga’nın transferinin sonuçlandırmaya çalışacak.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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TRANSFER KISITI ELLERİ BAĞLIYOR
UEFA’nın koyduğu sattığın kadar al kısıtı Galatasaray yönetiminin elini kolunu bağlıyor. Yüksek gelirler elde eden futbolcular Galatasaray’daki kazançları nedeniyle tekliflere sıcak bakmazken bu tablo sarı kırmızılıların canını sıkıyor. Transfer geliri elde edemediği için Galatasaray, kiralık yada bonservisi elinde olan oyunculara bakıyor. Örneğin anlaşma yapılan Ndiaye ve Emre Akbaba için resmi adım atılamadı.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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NDIAYE, GALATASARAYLI OLACAK
Kiralama modeli ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, özellikle İngiltere Premier Lig’de transfer sezonunun sona ereceği 9 Ağustos tarihinden sonra hareketli günler yaşayacak. Sarı kırmızılılar başta Ndiaye olmak üzere, kulüplerin kadrosunda düşünmediği ya da takımlarından ayrılmak isteyen oyuncuları Premier Lig için transfer tahtası kapandıktan sonra çözebilecek.
Ali Naci KÜÇÜK - Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray, resmi maçlar öncesinde son olarak Yunanistan'da AEK Atina ile karşılaşmış ve maçtan 3-2 mağlup ayrılmıştı. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...