Ve İlkay'dan Mesut Özil gerçeği! Irkçılık...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İlkay Gündoğan, Dünya Kupası döneminde Almanya Milli Takımı'nda yaşananları ve Mesut Özil'in milli takımı bırakması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, Alman basınına önemli ırkçılık açıklamalarında bulundu. İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 27 yaşındaki kişisel olarak bir dönemi atlatabilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel anı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası büyük başarısızlıktı. Almanya için oynamaktan gurur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Milli takımı bırakmayı düşünmedim. Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından kötü tepki görürseniz ve bir Alman politikacı tarafından hakarete uğrarsanız endişelenirsiniz. Ama kaçmak istemiyorum. Bu durumla yüzleşmek istiyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Islıklanmam benim için çok zordu. Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendi tuvalete kitledim ve 10 dakika boyunca nefes aldık. Kızgınlık, hayal kırıklığı ve üzüntü vardı. Ama hayattaki zor anların üstesinden gelmek gerekiyor. Onunla yüzleşmek istedim ve gelecekte de bunu yapmak istiyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Milli takımın psikoloğu ile kısa bir görüşme yaptım. Bana ne verebileceğini görmek istedim. Ama kimsenin bana yardım edebileceğini sanmıyorum. Bu iş bir şekilde bitecek. Bu milli takımda attığım bir gol ya da özel bir zaferle olabilir. Henüz olmadı ancak olacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Mesut'un milli takımı bırakması acımasızca. Alman futbolu için çok şey yaptı. Takım için önemli bir kayıp. Benim için de çok şey yaptı. Almanya için oynama sebeplerimden biriydi. Benim önümü açtı. Daha iyi bir şekilde veda edilmesi gerekiyordu. Bu yolu seçti ancak ben daha farklı yapardım. Karakterlerimiz farklı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Mesut ırkçılık yapıldığı konusunda haklıydı. Bir Alman politikacının sosyal medyada 'Milli takımda 25 Alman futbolcu, 2 tane de keçi s***n var' demesi ırkçılık değil mi? Irkçılık yapıldı. Bu, Almanya'daki tüm insanların ırkçı olduğu anlamına gelmez. (Sporx)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İlkay Gündoğan ve Mesut Özil...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mesut Özil Almanya Milli Takımı ile son golünü Avusturya filelerine göndermişti. Mesut'un golünü izlemek için videoya tıklayınız...