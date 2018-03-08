Ve ilk 11'e geri dönüyor! Şenol Güneş şaşırtacak!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek saha ve fikstür avantajını lehine çevirmeye başlayan Beşiktaş, son 10 haftada İstanbul dışında sadece 2 deplasmana çıkacak.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu avantajı iyi kullanmak isteyen Beşiktaş, kalan maçlarda minimum puan kaybı ile 3'üncü şampiyonluğu almanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ın bu yoldaki ilk rakibi ise Gençlerbirliği olacak. İki takım cumartesi akşamı Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda iki kez yenerek kupanın dışına ittiği rakibini bu kez ligde de mağlup ederek 3 puanı almak amacında. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise kadroda sürpriz yapacak.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geniş kadroda zaman zaman zorunluluktan, zaman zaman da kendi tercihi ile her hafta ufak değişiklikler yaparak ilk on biri oluşturan Şenol Güneş'in Gençlerbirliği karşısında da bir kaç değişiklik yapması bekleniyor. Cezası devam Quaresma'nın yanı sıra ayak parmağı kırık olan Pepe, Gençlerbirliği'ne karşı oynamayacak iki isim. Quaresma'nın yerine cumartesi akşamı Lens'e bir şans daha vermesi yüksek ihtimal.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak Hollandalı oyuncunun yerine bu kanatta Mustafa Pektemek'te forma giyebilecek diğer isim olarak öne çıkıyor. Bu kanattaki başka bir alternatif ise Adriano ve Caner'in önlü arkalı oynaması olacak. Ancak Adriano'nun riske edilmeme seçeneğinin ağır basması durumunda Lens sağ kanat için yine birinci seçenek olacak. Pepe'nin yerine de geçen hafta olduğu gibi Tosic ve Medel stoper ikilisini oluşturacak.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli hocanın Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında oyuna girdikten sonra 4 asist yaparak iki maçta kazanılan 6 puanının baş mimarı olan Negredo'yu Gençlerbirliği maçında ilk on bire koyarak ödüllendirmesi bekleniyor. 24'üncü hafta itibariyle asistçiliği golcülüğünün önüne geçen ve 6 asist yaparak önemli bir rakama ulaşan Negredo, performansı ile ilk on birde oynamayı ne kadar çok istediğini Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında göstermişti. Asist yaptığı ve gol attığı maçlarda doğrudan 10 puan kazandıran İspanyol golcü bu hırsıyla son 4 maçta gol atamayan Vagner Love'un bir adım önüne geçti.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gençlerbirliği maçına 4 futbolcunun sarı kart ceza sınırında çıkacak olması teknik heyeti alarma geçirmiş durumda. Gençlerbirliği maçının ardından ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir maçına çıkacak olan Siyah-Beyazlı takımda Tolgay, Adriano, Oğuzhan ve Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Her ihtimale karşı Oğuzhan, Tolgay ve Medel üçlüsünü aynı anda oynatarak riske girmeyecek olan Güneş, bu üçlüden en az birini Gençlerbirliği karşısında yedek oturtacak.
DHA / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Premier Lig'de haftanın en güzel asistleri açıklandı. İzlemek için videoya tıklayınız...