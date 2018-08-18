Ve gözden çıkarıldı! F.Bahçe'den Arabistan'a...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Benfica'ya eleniş sarı lacivertli takımda taşları yerinden oynattı. Transferde rota değişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe transfer yapmadan önce takımdan birini başka bir takıma transfer edecek... Cocu, Benfica elenişi sonrası yıldız ismi gözden çıkardı... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Benfica şokunu üzerinden atmaya çalışan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor... Sarı-Lacivertli yönetim, Benfica önündeki performansı büyük eleştiri alan Giuliano ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Alınan bilgilere göre teknik direktör Cocu'nun Comolli'yle yaptığı görüşme sonrası düğmeye basıldı. Hollandalı hocanın Giuliano için "Sisteme adapte etmek için büyük çaba harcıyorum ama olmuyor. Değerli bir futbolcu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eğer iyi bir talip bulursak hem kulüp hem de takım karlı çıkabilir" dediği öğrenildi. Bu görüşme sonrası Comolli'nin Giuliano'ya müşteri aramaya başladığı belirlendi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak transferin bitimine 2 hafta kaldığı için Comolli'nin Avrupa değil Arap kulüpleri üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor. Hatta şu anda S.Arabistan'dan bir kulüple görüşme yapıldığı da belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Giuliano'nun Fener'den ayrılmaya ve Avrupa dışında oynamaya nasıl yaklaşacağı merak konusu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Giuliano beklenen etkiyi yaratamadı. Brezilyalı yıldız, Benfica maçlarındaki silik performansı sonrası taraftarların gözünden de düştü. (Takvim)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öta yandan 28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Al Nassr’da forma giyen iki Brezilyalı futbolcu Petros ve Bruno Uvini’yi takip etmeye başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Giuliano’nun yaptığı bu etkileşim sonrası Arabistan’a transfer iddiaları daha da güçlendi.