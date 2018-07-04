Ve Galatasaray açıkladı! Çılgın rakam: 62 milyon Euro...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fotomaç'ta yer alan habere göre; Kupada parlayan Muslera, şampiyonluğun mimarları Gomis, Rodrigues ve Belhanda transferin gözde isimleri. Maicon da teklif alan bir başka futbolcu. Ancak sarı-kırmızılılar hiçbir oyuncusunu belirlediği rakamların altına vermeyecek.
Fotoğraflar: Ajans
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MAICON
Aslan'ın mutlu sona ulaştığı sezonda 5 gol kaydeden Brezilyalı stopere de ilgi büyük. Hem ülkesinden hem de Uzakdoğu'dan teklifler alıyor. Brezilya'dan gelen teklifler düşük, Çin'den ise 4 milyon euro'ya yaklaşan öneriler var. Ancak Galatasaray tecrübeli stoperini bu rakamlara vermeye niyetli değil. Sarı-kırmızılılar, Maicon'un bonservisine ödedikleri 7 milyon euro'nun altına düşmüyor.
Fotoğraflar: Ajans
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BELHANDA
Galatasaray yönetimi, Younes Belhanda'nın Dünya Kupası'nda Fas formasıyla parlamasını umut ediyordu. Fas kötü futbol oynamasa da kupaya erken veda etti. Belhanda da beklenilen performansın altında kaldı. Cimbom, 28 yaşındaki 10 numarasını 10 milyon Euro'dan aşağı satmaya sıcak bakmıyor. Arap kulüpleri ilgileniyor.
Fotoğraflar: Ajans
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RODRIGUES
Şampiyonluğa 9 gol, 10 asistle müthiş katkı veren Garry Rodrigues kısa sürede Avrupa takımlarının ilgisini çekti. Premier Lig'den Newcastle United ve Everton'ın ilgilendiği ifade ediliyordu. Bu takımlardan net bir teklif gelmedi. Spartak Moskova ise Galatasaray'ın kapısını 9 milyon euro'luk teklifle çaldı. Ancak yönetimin 15 milyon euro'nun altındaki tekliflere kulakları kapalı.
Fotoğraflar: Ajans
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GOMIS
Attığı 29 golle şampiyonluğu getiren taraftarın sevgilisi Bafetimbi Gomis'e menajeri Çin'den teklifler getirdi. Para kazanmak için oyuncusunu Uzakdoğu'ya götürmeye çalışıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız yıldızın gitmesine tamamen karşı değil ancak bunun için uygun rakama ulaşılması gerekiyor. Bu da 10 milyon euro'nun aşağısında değil.
Fotoğraflar: Ajans
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MUSLERA
Dünya Kupası gruplarını gol yemeden geçen Uruguaylı Muslera, Son 16 turu aşamasında Pepe'ye engel olamamıştı. Kupada bir kez daha güven tazeleyen tecrübeli eldivenin adı bir kez daha Premier Lig kulüpleriyle anılmaya başlandı. Galatasaray, 6 yıllık kaptanıyla yolları ayırmak istemiyor ancak 20 milyon euro'luk tekliflere de "hayır" demeyi düşünmüyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Sarı kırmızılıların belirledikleri fiyatlar dahilinde bu 6 isim için istediği toplam rakam, 62 milyon Euro (Yaklaşık 340 milyon TL).
Fotoğraflar: Ajans
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Galatasaraylılar dikkat! Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Badou Ndiaye ile her konuda anlaştı, Stoke City ile kiralık anlaşma için zemin aranıyor. Kasımpaşalı Trezeguet ise Galatasaray forması giymeye çok yakın... Cimbom'daki transfer gelişmelerini Muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı... İzlemek için videoya tıklayınız...