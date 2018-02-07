Ve Fatih Terim neşteri vuruyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sivasspor yenilgisi sonrası "Oyuncu değişikliği hakkımız olsa hepsini kullanırdım. Sahada değişecek çok isim vardı" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, bu sözlerle kimleri kastettiği ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sivasspor yenilgisi sonrası "Oyuncu değişikliği hakkımız olsa hepsini kullanırdım. Sahada değişecek çok isim vardı" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, bu sözlerle kimleri kastettiği ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada Sivasspor'a 2-1 yenilerek zirveye çıkma şansını kaybeden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim faturayı futbolcularına kesti. "Oyun kalitemiz çok düşüktü. Oyuncu değişikliği hakkımız olsa hepsini kullanırdım. Değişecek çok futbolcu vardı" diyen tecrübeli çalıştırıcıyı, performansıyla en çok şaşırtan oyuncular ise şunlar:
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Mariano
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Muslera
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Sofiane Feghouli
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Bafetimbi Gomis
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Yasin Öztekin
Kaynak: Sabah / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Terim'in özellikle Mariano'ya çok sinirlendiği öğrenildi. Brezilyalı sağ beki ikinci yarıda oyundan çıkarmaya karar veren ve Linnes'i saha kenarına gönderen kurt hoca, takımı 2-0 geri düşünce en az iki gol bulmak zorunda olduğu için tercihlerini hücum oyuncuları Belhanda, Sinan Gümüş ve Eren'den yana kullandı.