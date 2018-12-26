Ve Fatih Terim biletlerini kesti! 7 isim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Brezilyalı stoper, gösterdiği istikrarsız performans nedeniyle gözden çıkartılmış vaziyette... Maicon'a Arap Yarımadası'ndan büyük bir ilgi olduğu biliniyor. Tecrübeli stoper ile devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Mariano
Transfer olduğu dönemde gösterdiği performans ile Galatasaray taraftarının gözdelerinden biri haline gelen Mariano, bu sezon ortaya koyduğu performans ile gönderilecekler listesinde kendisine yer etti. Mariano'nun Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya önümüzdeki günlerdeki transferine kesin gözlerle bakılıyor.
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Muslera
Galatasaray taraftarının sevgilisi... Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı ve sembol isimlerinden Fernando Muslera, bu sezon gösterdiği vasat performans ile 'satılabilir oyuncular' listesine girmiş vaziyette. İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig'den talipleri olan Muslera, 10 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi halinde satılacak.
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Tecrübeli file bekçisinin yerine ise Akhisarspor kalecisi Fatih Öztürk'ün transfer edileceği bilgisi kulislerde dolanıyor. Tecrübeli eldivenin olası transferinin önümüzdeki yaz gerçekleşeceği konuşuluyor.
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Belhanda
Galatasaray taraftarını ikiye bölen isimlerin en başında gelen Belhanda'ya Fransa Ligue 1 ve Arap Yarımadası'ndan talipler olduğu biliniyor. Galatasaray, 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Belhanda'yı maliyeti karşılanırsa satmaya sıcak bakıyor.
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Feghouli
Son dönemde gösterdiği performans ile parmak ısırtan Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan en fazla maaşı alan oyuncu konumunda. UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği artıya geçmek için uğraşan Galatasaray'ın Feghouli'ye gelecek teklifleri ciddi olarak değerlendirmeye alması bekleniyor.
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Eren Derdiyok
Sezonun ilk yarısını Galatasaray'ın tek santrforu olarak tamamlayan Eren Derdiyok, yaşadığı sakatlık problemleri ve kaçırdığı basit goller yüzünden Galatasaray taraftarının gözünden düşmüş konumda. Tecrübeli golcünün Fatih Terim ile de sorun yaşadığı konuşuluyor. Almanya BundesLiga ekiplerinin ilgi gösterdiği Derdiyok'un satılarak yeni santrforlara kaynak yaratılması bekleniyor.
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Garry Rodrigues
Geçtiğimiz sezon Gomis ile gösterdiği başarılı ortaklıkla Galatasaray hücum hattının önemli bir parçası haline gelen Garry Rodrigues, bu sezon gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaşatıyor. Rodrigues'e İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgi gösterdiği biliniyor.
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Şampiyon taraftarıyla buluştu!
Copa Libertadores şampiyonu River Plate, dev zaferinin ardından kupayla birlikte ilk kez taraftarıyla buluştu.