Ve Cengiz Ünder'in fiyatı açıklandı! Transfer...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Roma forması altında harikalar yaratan milli yıldız için flaş sözler geldi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Medipol Başakşehir'den, İtalyan devi Roma'ya giden ve sarı kırmızılı forma altında her geçen gün yıldızını parlatan Cengiz Ünder, övgüleri fazlasıyla hakediyor. Milli takımın genç starı için çok önemli bir açıklama geldi... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, milli futbolcu Cengiz Ünder'in gelişimini çok hızlı bir şekilde sürdürdüğünü ve yakın bir dönemde 100 milyon Euro'luk bir bedelle başka bir kulübe transfer olmasının kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Sales Network platformu tarafından Hilton Convention Center'da organize edilen "Talks" etkinliğinde "Futbolu bir şirket gibi yönetmek" konulu oturumda konuşan Gümüşdağ, "Cengiz Ünder transferimiz, 100 yıllık kulüplerin başaramadığı bir iştir. Altyapısı Türkiye'de olan ve 15 milyon avroya transfer olan tek oyuncudur. Cenk Tosun da transfer oldu ama o altyapısını Almanya'da almıştı. Satışından da yüzde 20 pay almaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gümüşdağ, "Cengiz'in şu anki performansını görünce, satışından dolayı pişman mısınız? 'Daha yüksek bir ücrete satabilirdik.' diye düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Hiç öyle düşünmem. O zaman, şu anki kulüplerimiz gibi düşünmüş olurum. O gün için benim adıma çok iyi bir satıştı. O dönemde Manchester City ve Roma, Cengiz için adeta kulübümüzü işgal etti. İlerleyen yıllarda Cengiz 100 milyon avroya da satılabilir" yanıtını verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tüm kulüplerin şirketleşmesi gerektiğini ifade eden Gümüşdaş, Medipol Başakşehir'in satışıyla ilgili de şöyle konuştu: "Sadece Çinliler değil, zaman zaman Avrupa'dan fonlarla da görüştük. Burada çok uluslararası şirketler, yerel şirketler var. Kulübümüz bu işten kazan kazan sağlayabiliyorsa neden olmasın. Kulübün tamamını satmak gibi bir niyetimiz yok. Yüzde 30-40'ını güçlü bir aktöre satabiliriz. Çinlilerle görüşmemiz devam ediyor, şu an sponsor da oldular bize. Doğru bir zamanda doğru bir ortaklığa her zaman açığız."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüne geçiş sürecini de anlattığı konuşmasında, şu ifadeleri kullandı: "Yepyeni bir ilçenin sembolü olmayı hedefledik. Bir tane taraftarımız yoktu, bugün 16-17 bin Passolig sahibi taraftarımız var. Kulüp ürünlerini sattığımız mağazayı açtığımızda ilk günler ciro yoktu, şu an maç günlerinde 20-25 bin liralık forma satışı yapıyoruz."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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