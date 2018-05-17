Ve bir dönem kapanıyor! Talisca...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş’ta bir dönem kapanıyor... Anderson Talisca'nın takımda kalıp kalmayacağı belli oldu. Brezilyalı yıldız yeni sezonda yok. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Son 2 sezondur kiralık olarak siyah beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs’ta tamamlanacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kariyerine farklı bir takımda devam etmek isteyen Talisca, ligin son haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında Beşiktaş formasını son kez giyecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Siyah beyazlı yönetimin 21 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu kullanması halinde bile, 24 yaşındaki oyuncu Türkiye’ye veda edecek. Zira opsiyonun kullanılması, Talisca’nın Beşiktaş’ta kalacağı anlamına gelmeyecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Siyah Beyazlılar, Talisca için 21 milyon Euro’yu ödeyip, yıldız oyuncuyu daha yüksek bir bedelle elinden çıkarmayı planlıyor. Futbol komitesi bu durumla ilgili görüşmelerine devam etse de, henüz bir aşama kaydedemedi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş ile 79 maça çıkan Talisca, 36 gol-11 asistlik performansı ile siyah beyazlılar önemli katkı sağladı. (Ntv Spor)