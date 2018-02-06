Ve bir dönem kapandı! Feghouli...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sofiane Feghouli hakkında yapılan resmi açıklama Cezayirli oyuncuda şok etkisi yarattı.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Feghouli'ye şok... 28 yaşındaki oyuncu ülkesinden yapılan açıklama ile adeta sarsıldı. İşte detaylar...
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Milli takım kariyerine Fransa U18 ve Fransa U21 takımında başlayan ancak Cezayir Milli Takımı'nın seçen Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nın son yaptığı maçlarına davet edilmiyordu... Konuyla ilgili gerçek ortaya çıktı!
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Son olarak Dünya Kupası Afrika Elemeleri B Grubu'nda 7 Ekim 2017'de Kamerun ile oynanan ve 2-0 Cezayir'in üstünlüğü ile tamamlanan maçta forma şansı bulan Feghouli, maça ilk 11'de başlamış ve 75 dakika sahada kalmıştı. Yıldız futbolcu, o tarihten sonra oynanan Nijerya ve Orta Afrika maçlarında forma giymedi.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Cezayir Milli Takımı teknik direktörü Rabah Madjer, kasım ayında yaptığı açıklamada Feghouli'yi taksiksel nedenlerle kadroya almadığını ifade etmişti. Madjer, ülkesinde büyük yankı uyandıran yeni açıklamalarında ise, "İsimler üzerinden konuşmak istemiyorum. Kadro dışında kalan sadece Feghouli değil. Şu anki kadromuz gayet iyi ve planlarımızı bu oyuncular üzerinde yapmalıyız" diyerek Feghouli defterini kapattı.
Derleyen: Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Arşiv
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Yaz döneminde yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek Cezayir'de yeni dönem kadrosuna dahil edilmeyen Galatasaraylı futbolcu, bu müsabakalarda ülkesi adına 11 gol atma ve 8 asist yapma becerisi gösterdi. Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı ile toplamda 45 maça çıktı.