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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Hürriyet Arşiv
26 Kasım 2018 - 20:01,

Ve Beşiktaş'a gidiyorlar! Açıklandı...

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak için flaş bir açıklama geldi.

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İşte ara transfer döneminde ortalığı sarsacak o gelişmenin tüm detayları...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

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Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in her iki oyuncuyu da kadrosunda görmek istediğini öne sürdü.

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A Spor’da yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulunan Uzundurukan’ın sözleri şu şekilde;

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- Trabzonspor yönetimi tarafından Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak’a bonservislerinizi alacaklarınıza karşılık verelim. Kendinize takım bulun denildi.

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- İki futbolcuyu da Beşiktaş alabilir. Özellikle Onur Kıvrak’ı Şenol Güneş’in çok istediğini biliyorum.

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- Burak Yılmaz için Başakşehir devrede denildi ama Abdullah Avcı istekli değil.

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- Beşiktaş iki oyuncuyla devre arasında anlaşma sağlayacak. Büyük ihtimalli iki isim de siyah beyazlı renklere bağlanacak. 

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