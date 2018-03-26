Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ve Beşiktaş eski yıldızıyla anlaştı! Geri dönüyor...
Siyah beyazlılar, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş'ın hedefinde eski yıldızı var... Kara Kartal, yeni sezona eski oyuncusuna imza attırarak girecek... Hatta tecrübeli futbolcu ile yapılan görüşmede de prensipte anlaşma sağlandı... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Devre arasında Beşiktaş'ın kapısında yatan ancak olumlu bir dönüş gelmeyince Göztepe'ye sezon sonuna kadar imza atan Demba Ba için bir kez daha kollar sıvanacak. Siyah-Beyazlı idareciler, Çin'de sakatlandıktan sonra 1.5 sezon doğru düzgün futbol oynayamayan ancak bireysel idmanları ihmal etmeyen Demba Ba'yı alma riskine girmemişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Onun yerine, geçen sezon ligde gol kralı olan ve daha hazır durumdaki Vagner Love tercih edilmişti. Love kaliteli bir santrfor olmasma rağmen, Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 10 müsabakada 3 kez fileleri sarsabildi. Uyum sürecini atlatamayan Love, Negredo'nun gerisinde kaldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Vagner Love, attığı üç golün ikisini Karabük ağlarına gönderdi. Birini ise Bayern Münih ile oynanan rövanş müsabakasında kaydetti ve anahtar bir rol oynamadı. Demba Ba ise Göztepe'de çıktığı 7 maçta 5 gol attı ve takımına büyük katkı sağladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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32 yaşındaki Senegalli santrfor, gösterdiği mücadele ile takım arkadaşlarına da örnek oldu. İçeride Osmanlı (3-3) ve deplasmanda Alanya (11) karşısında l'er gol atarak 2 puan getiren Ba; Sivasspor (1-0), Antalyaspor (2-0) maçlarında galibiyet gollerini kaydederek takımına toplamda 8 puan kazandırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Demba Ba, Göztepe'den Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in boşluğunu doldurunca Başkan Mehmet Sepil'den 2 yıllık kontrat uzatma teklifi aldı. Bu öneriyi kabul eden Senegalli futbolcu, Beşiktaşlı yöneticiler tarafından, "Sakın Göztepe'yle uzatma. Sezon sonunda bize gelirsin" telefonu alınca imza atma kararım askıya aldı. Senegalli yıldızın, lig bitimiyle beraber yeniden Beşiktaş Yönetimiyle pazarlık masasına oturacağı bilgisi elde edildi. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Formula 1'de yeni sezon müthiş başladı! İzlemek için videoya tıklayınız...