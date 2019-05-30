Ve belli oldu! Abdullah Avcı yıllık 12 milyona...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından hoca belirsizliği sona erdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/24
Siyah beyazlılar, Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı ile anlaşırken, anlaşmanın detayları da belli oldu.
2/24
Beşiktaş'ta Şubat ayında Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçtiği açıklanmıştı. TFF'nin tecrübeli teknik adamla yaptığı 4 yıllık sözleşme 1 Haziran'dan itibaren resmen yürürlüğe girecek.
3/24
Siyah beyazlı kulüp için Şenol Güneş'in ardından takımın başına geçecek teknik adam için bir çok isim gündeme geldi.
4/24
Beşiktaş'ı daha önce de çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Sergen Yalçın, Guti, Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba teknik direktörlük için öne çıkan adaylar oldu.
5/24
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için Galatasaray ile büyük bir yarışa giren ve uzun süre bu yarışı önde götüren Başakşehir 33. haftada deplasmanda sarı kırmızılılara yenilerek şampiyonluğunu rakibine kaptırdı.
6/24
Sezonu ikinci sırada bitiren Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın ismi yoğun şekilde Beşiktaş'la anılmaya başlandı.
7/24
Başakşehir Kulübü ilk yaptığı açıklamada Avcı ile yola devam edeceklerini açıklayarak, ayrılığı yalanlamıştı.
8/24
Bugün Başakşehir yönetiminin Abdullah Avcı ile yaptığı 4 saatlik toplantı sonrası ayrılık kararı alındı. Turuncu lacivertliler ayrılığı resmi olarak da açıkladı.
9/24
Bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
10/24
NTV'nin haberine göre başarılı teknik adam siyah beyazlı takımda yıllık 12 milyon TL alacak.
11/24
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta, Başakşehir'de birlikte çalıştığı ekibiyle çalışacağı öğrenildi. Avcı'nın ekibi şu isimlerden oluşuyor:
12/24
Recep Uçar (Yardımcı Antrenör), Orhan Ak (Yardımcı Antrenör), Haluk Güngör (Kaleci Antrenörü), Yaşar Çevikel (Psikolojik Performans Analizi), Caner Erol (Maç ve Performans Analizi), Serdar Keşçi (Yrd. Maç ve Performans Analizi), E.Özerk Tufan (Fiziksel Performans Antrenörü), Can Kaplanoğlu (Bireysel Performans Antrenörü)
13/24
Futbolculuk kariyerinde Vefa, Fatih Karagümrük, Rizespor, Kahramanmaraşspor, Bakırköyspor ve Kasımpaşa ve İstanbulspor'da forma giydi.
14/24
İşte Abdullah Avcı'nın futbolculuk yıllarından kareler...