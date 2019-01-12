Ve Balotelli bombası! İstanbul'da...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İtalyanların ünlü golcüsünün İstanbul'a geldiği öne sürüldü.
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Balotelli'nin gizlice bir otele yerleştirildiği ve 3 büyüklerden biriyle pazarlık masasına oturacağı haberi, bomba etkisi yarattı. İşte flaş transfer gelişmesiyle ilgili tüm detaylar...
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Forvet arayışında olan Galatasaray'ın golcü futbolcu Balotelli'yi dün gece gizlice İstanbul'a getirdiği iddia edildi. Sezon başında Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında büyük sorunlar yaşayan Galatasaray, takımdaki bir diğer forvet konumunda olan Eren Derdiyok'tan da beklenen performansı alamadı.
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Eren Derdiyok ile devre arasında yolları ayırma kararı alan Galatasaray forvet hattına iki isim transferi gerçekleştirmek için harekete geçti. Gündemini uzun bir süre meşgul eden Alan Carvalho isminde henüz mutlu sona ulaşamayan sarı kırmızlı ekip rotasını İtalyan forvet Mario Balotelli'ye çevirdi.
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Sosyal medyada Mario Balotelli'nin İstanbul'da olduğu iddia edildi. Galatasaray ekibinin 28 yaşındaki forveti dün gece İstanbul'a getirdiği net olarak konuşuluyor. Havalimanından özel bir araçla Maslak'ta bir otele yerleştirilen Mario Balotelli'nin burada sarı kırmızılı yöneticiler ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
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Ayrıca Mario Balotelli'nin Instagram profil fotoğrafında Aslan görseli kullanmasıyla bu iddia Galatasaray taraftarı arasında heyecana neden oldu.
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Her iki tarafında şartlarda anlaşmaya vardığı iddia edilirken transferin kısa sürede açıklanacağı ifade edildi.
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Mari Balotelli, bir süredir takımla antrenmanlara çıkarılmıyor. Nice ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan İtalyan forvetin Nice'ten ayrılmaya yakın olduğu belirtildi. Balotelli bu sezon 10 resmi maça çıkarken gol sevinci yaşayamadı. (Fotomaç)
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Balotelli'nin geçtiğimiz sezon oynanan Nice-PSG maçı performansı...