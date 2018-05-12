Ve Aziz Yıldırım kararını verdi! Aykut Kocaman...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aykut Kocaman, kongre öncesi adayların önünü açmak için nezaketen istifa edeceğini açıklamıştı bu gelişmenin ardından başka sıcak gelişmeler de yaşandı...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisar’a 3-2 mağlup olarak kupayı kaybetmesi, taşların yerinden oynamasına neden oldu. Bu yenilgi sonrası başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un teknik direktörlük konusunda flaş bir karar aldıkları öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe’de 1 yıl daha sözleşmesi olan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 3 Haziran’da yapılacak kongreden hemen önce başkan adaylarının elini rahatlatmak için nezaketen istifa etme kararı aldı. Başkan adaylarının kararı ise yeni sezona Kocaman ile başlamaktan yanaydı.
Fotoğraflar: Arşiv
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ADAYLAR MASAYA YATIRILDI
Ancak Ziraat Türkiye Kupası’nın kaybedilmesi fikirlerin tamamen değişmesine neden oldu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un kupanın kaybedilmesinden sonra Aykut Kocaman’ın sezon sonunda ‘Nezaketen’ edeceği istifayı kabul edecekleri belirtildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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İki adayında teknik direktörlük konusunda çalışmalara hız verdiği öğrenildi. Takımda köklü değişecekler yapmayı planlayan Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, teknik direktör adaylarını masaya yatırdığı belirtildi. Yıldırım’ın bu sorunu kısa bir süre içinde çözmeyi hedeflediği de vurgulandı.
Fotoğraflar: Arşiv
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ZiRVE HESAPLARI DEĞİŞTiRiR
Ali Koç’un İngiliz bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planladığı öğrenildi. Koç’un sportif direktörlük konusunda İspanyol bir isimle görüştüğü de belirtildi. Ancak ligde elde edilecek bir şampiyonluk tüm planların bir kez daha değişmesine neden olabilir.
Fotoğraflar: Arşiv
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Kocaman, son 2 haftada ipi göğüsleyebilirse takımda kalma ihtimali yeniden ortaya çıkabilir. 66 puana sahip olan Fenerbahçe, Galatasaray’ın sadece 3 puan gerisinde bulunuyor. (Akşam)