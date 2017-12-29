Arda Turan'a çağrı: 'Özür dile yuvana dön...'

Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın devre arasında hangi takıma gideceği merak konusu. Milli futbolcu konuyla ilgili Rıdvan Dilmen'e konuşurken transferi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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Bu sezon Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan'ın devre arasında hangi takıma gideceği merak konusu. Milli futbolcu konuyla ilgili Rıdvan Dilmen'e konuşurken transferi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.(Takvim / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
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Takvim'de yer alan habere göre Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri olan eski içişleri bakanı Mehmet Ağar'la bir araya geldi. İkilinin, Etiler'deki Günaydın Kebap'ta baş başa yemek yemesi, Arda'nın Galatasaray'a transfer olacağına dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Mehmet Ağar'ın yıldız futbolcuya, "Galatasaray'ın sana, senin de Galatasaray'a ihtiyacın var. Fatih hocadan özür dile, artık bu kırgınlık bitsin" şeklinde konuştuğu iddia edildi.
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'ARTIK İMKANSIZ' DENİLİYORDU
Arda Turan ve Fatih Terim, Milli Takım'da çok büyük problemler yaşamış, hatta iki isim basın yoluyla birbiri hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Kısa süre öncesine kadar bu ikilinin bir daha aynı takımda yer alması 'imkansız' olarak görülüyordu. Fakat hem Arda hem de Terim'le yakın ilişkisi olan Mehmet Ağar'ın devreye girmesi kafaları karıştırmış durumda.
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ARSENAL iHTiMALi ORTADAN KALKTI
İngiliz basını Arda Turan'ın bir süredir görüştüğü Arsenal ile anlaşamadığını yazdı. Londra kulübünün yetkililerinin önceki gün Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'la son kez bir araya geldiği fakat ekonomik konularda arada uçurum olduğu belirtildi.
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İşte Arda Turan'ın Rıdvan Dilmen ile olan konuşması... Dilmen'in paylaştığı fotoğraf sonrası, Arda "Fenerbahçe'ye geliyor" gibi tepkiler oldu. Sonrasında Arda Turan, "Arda'nın kiminle fotoğrafı çıksa onunla yazıyorlar. Beşiktaşlı Tolga ile bir araya gelince Beşiktaş dediler, şimdi de benim yanımda görenler 'Fenerbahçe ile anlaştı' yazabilir" dedi.
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Arda Turan'ı ikinci yarı Türkiye'de izleyecek miyiz?
Zor gözüküyor… Arda Barcelona'da yılda 7 milyon Euro kazanıyor. 2.5 yıl daha kontratı var. Dünyanın en büyük kulübünde. Evet futbol oynamak istiyor. Teklifler de var. Ama Türkiye'de hiçbir kulüp onun aldığı parayı veremez. İtalya'dan Milan, İngiltere'den Everton Arda'yı en ciddi şekilde isteyen kulüpler. Eğer gitmek isterse onlardan birini tercih eder. Türkiye'den kimseyle görüşmedi ama futbol oynamayı çok istiyor. Bir tarafta da dünyanın en büyük kulübünde. Sakatlığını atlatmış durumda. Ona git diyen yok ki? Geçtiğimiz yıllarda ya 11 oynuyordu ya 12. adamdı. Sakatlıktan dolayı takımdan uzak kaldığını düşünüyor. Takım arkadaşlarıyla da sorunu yok. Messi ve Suarez'le olan hoş sohbetlerini de anlattı. Ama bunları benim paylaşmam doğru olmaz.
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Galatasaray'ın başına yeniden Fatih Terim geldi… Olur da Galatasaray bu rakamı karşılarsa Galatasaray'a döner mi?
G.Saray'ı konuşurken gözleri doluyor Arda'nın... Kendisi hakkında camia ve taraftarlar arasından çıkan çatlak sesler onu çok üzüyor. 'Galatasaray benim yuvam, ben onlara ne yaptım' diyor! Bu hepimiz için geçerli, herkes herkese sallıyor. Ben de kendi camiamdan tepki alıyorum zaman zaman. Arda'nın G.Saray'a verdiği desteği kimse yadırgayamaz...
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Milli Takım'da sorun yaşadığı Terim'in G.Saray'a dönüşüne yorumu ne?
'Fatih Terim bizim hocamız, o iyi olsun' diyor ama Fatih Hoca'yla şampiyon olunur mu, başarı gelir mi konusunda bir yorum yapmaktan kaçınıyor.
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Ocak ayı Arda için çok kolay geçecek gibi görünmüyor o zaman... Ya kendini kanıtlayacak ya da gidecek diyebilir miyiz?
Arda bizim için gurur kaynağı... Bence dünyanın en büyük kulüplerinde oynamaya devam etsin. Arda'nın aldığı paraya yaklaşacak kulüp yok... Ama o da oynamak istiyor. Bu şansı da Barcelona'da bulmak istiyor. Ocak ayı onun için zor geçecek. Ama o zorlukların üstesinden gelmeyi bilir.