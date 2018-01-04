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Ve Arda imzalıyor! Cuma günü Türkiye'de...
Futbol
Ve Arda imzalıyor! Cuma günü Türkiye'de...
Transferi için birçok takım ve yeni adres yazılan
Arda Turan
için en bomba iddia geldi.
Fotoğraflar: Arşiv
04.01.2018 - 07:59
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 07:59
Fotoğraflar: Arşiv
04.01.2018 - 07:59
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 07:59
1 / 5
Milli yıldız Cuma günü Türkiye'ye geliyor... İşte detaylar:
Fotoğraflar: Arşiv
04.01.2018 - 07:59
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 07:59
2 / 5
Süper Lig'de ilk yarının lideri Başakşehir, transfer çalışmalarına hız verdi.
Fotoğraflar: Arşiv
04.01.2018 - 07:59
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 07:59
3 / 5
Transfer Merkezi'nin haberine göre Başakşehir, adı Beşiktaş ile anılan milli yıldız Arda Turan ile anlaşmaya vardı.
Fotoğraflar: Arşiv
04.01.2018 - 07:59
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 07:59
4 / 5
Başakşehir, Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan ile Cuma günü sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
04.01.2018 - 07:59
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 07:59
5 / 5
Abdullah Avcı'nın ekibi geçen sezon da ligin ilk yarısını lider tamamlamış ve devre arasında kadrosuna Emmanuel Adebayor'u katmıştı.
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Barcelona
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