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Futbol

Ve Arda imzalıyor! Cuma günü Türkiye'de...

Transferi için birçok takım ve yeni adres yazılan Arda Turan için en bomba iddia geldi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Milli yıldız Cuma günü Türkiye'ye geliyor... İşte detaylar:

Fotoğraflar: Arşiv
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Süper Lig'de ilk yarının lideri Başakşehir, transfer çalışmalarına hız verdi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Transfer Merkezi'nin haberine göre Başakşehir, adı Beşiktaş ile anılan milli yıldız Arda Turan ile anlaşmaya vardı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Başakşehir, Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan ile Cuma günü sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fotoğraflar: Arşiv
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Abdullah Avcı'nın ekibi geçen sezon da ligin ilk yarısını lider tamamlamış ve devre arasında kadrosuna Emmanuel Adebayor'u katmıştı.

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