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Futbol

Beşiktaş'tan Barcelona'ya ilginç Arda teklifi!

Türk yıldız oyuncu Arda Turan'ın transferi için Beşiktaş'tan Barcelona'ya ilginç bir teklif geldi...

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Barcelona'dan ayrılacak olan milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile siyah- beyazlılarla yaklaşık 1 ay önce temasa geçti. (NTV Spor / Sabah - Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)

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Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak. Siyah-beyazlı yönetimin transfere onay vermesi halinde 30 yaşındaki oyuncu kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Böylece Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e rakip olacak.

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Beşiktaş yönetiminden, gündeminde olan Arda Turan için ilginç transfer teklifi iddiası geldi.

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Barcelona'da forma şansı bulamayan milli futbolcunun siyah-beyazlı takımda form tutacağını düşünen yöneticilerin, "Arda, Şenol Güneş ile eski formuna döner. Barcelona eğer Arda'yı hazır tutmak, yeniden oynatmak isterse en iyi adres Beşiktaş olur."

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"Ancak bunun için Barça'nın fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer oyuncunun maaşının tamamını ya da büyük bir kısmını karşılamayı kabul ederlerse Arda'yı ocak ayında kiralayabiliriz" dedikleri öğrenildi.

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Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Arda, yönetiminin kararını beklenirken tarafların anlaşması halinde 30 yaşındaki oyuncu ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.

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