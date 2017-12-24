Beşiktaş'tan Barcelona'ya ilginç Arda teklifi!

Barcelona'dan ayrılacak olan milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile siyah- beyazlılarla yaklaşık 1 ay önce temasa geçti. (NTV Spor / Sabah - Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv)
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Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak. Siyah-beyazlı yönetimin transfere onay vermesi halinde 30 yaşındaki oyuncu kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek. Böylece Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e rakip olacak.
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Beşiktaş yönetiminden, gündeminde olan Arda Turan için ilginç transfer teklifi iddiası geldi.
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Barcelona'da forma şansı bulamayan milli futbolcunun siyah-beyazlı takımda form tutacağını düşünen yöneticilerin, "Arda, Şenol Güneş ile eski formuna döner. Barcelona eğer Arda'yı hazır tutmak, yeniden oynatmak isterse en iyi adres Beşiktaş olur."
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"Ancak bunun için Barça'nın fedakarlık yapması gerekiyor. Eğer oyuncunun maaşının tamamını ya da büyük bir kısmını karşılamayı kabul ederlerse Arda'yı ocak ayında kiralayabiliriz" dedikleri öğrenildi.
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Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Arda, yönetiminin kararını beklenirken tarafların anlaşması halinde 30 yaşındaki oyuncu ilk aşamada sezon sonuna kadar kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.