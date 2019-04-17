Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ve anlaşma sağlandı! İşte yeni sezonun ilk transferi...
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarını hızlandırdı.
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Sarı kırmızıların hedefindeki ilk isim Kayserispor'un milli yıldızı Deniz Türüç'tü.
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Bu sezon Kayserispor formasıyla gösterdiği performans ile yeniden A Milli Takım'a davet edilen Deniz Türüç'ün menajeri Hüseyin Buğra Coşkun ile görüşen Galatasaraylı yöneticiler her konuda anlaşma sağladı.
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Görüşme TT Stadı'nda yapıldı!
Derbi öncesi 11 Nisan Perşembe günü Deniz Türüç'ün menajeri Hüseyin Buğra Coşkun, Türk Telekom Stadı'na gelerek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak ile görüştü.
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Fatih Terim'in özellikle transferi istediği Deniz için taraflar anlaşmaya vardı.
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6 aydır para alamıyor!
Kayserispor ile sözleşmesi 2020 Haziran'da sona erecek Deniz Türüç'an 6 aydır maaşını alamadığı, sezon sonunda Kayserispor'dan ayrılmayı kafasına koyduğu ve Galatasaray'a gelmek istediği öğrenildi.
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Fedakarlığa hazır!
Kayserispor'un sezon sonunda 1 yıl daha sözleşmesi kalacak Deniz Türüç için Galatasaray'dan 3 milyon Euro civarında bir bonservis talep etmesi bekleniyor.
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26 yaşındaki yetenekli oyuncunun alacaklarına karşılık bu bedeli aşağıya cekmeye çalışacağı da belirtiliyor.
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Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta sahaya çıkan Deniz Türüç 3 gol atıp 5 de asist yaptı. Şenol Güneş tarafından Arnavutluk ve Moldova maçlarının kadroya davet edilen Deniz, iki karşılaşmada toplam 81 dakika sahada kalmış 4-0 kazandığımız Moldova maçında 2 asist yapmıştı.
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Kayseri'de oynanan maçta Deniz Türüç, Fatih Terim'in yanına giderek böyle sarılmıştı.