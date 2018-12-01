Ve Ali Koç imzayı attırıyor! İşte yeni hoca...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu bu hafta çözülüyor. Gözler Ali Koç'a çevrilmiş durumda...
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Sarı lacivertlilerde Kasımpaşa maçının ardından hareketli günler yaşananacak... Gelin, Fenerbahçe'de olacaklara hep birlikte bakalım...
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Ligdeki kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen Fenerbahçe birkez daha teknik adam operasyonu için düğmeye bastı... Geçici olarak göreve getirilen Erwin Koeman'la yola devam etme kararından vazgeçen Sarı-Lacivertliler, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçını bekliyor.
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Yöneticiler karşılaşma sonrasında önce Koeman'la görüşerek yolları resmen ayıracak. Ardından da listedeki teknik adamlarla görüşülecek.
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Başkan Ali Koç'un taraftarlardan gelen baskılar sonrasında Ersun Yanal konusunda yumuşadığı belirtiliyor. Ancak listenin ilk sırasında başka bir isim var... Gelen bilgilere göre imzaya çok yakın isim Tayfun Korkut...
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Yönetim hem ligi bilmesi hem de düşük maliyetli olması Korkut'a çok yakın. Bundesliga'da önemli bir tecrübe edinen başarılı hoca da Fenerbahçe'de çalışmaya bir hayli sıcak bakıyor.
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Yönetimin Korkut'a 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme önermesi bekleniyor. Eğer Korkut başarısız olursa sezon sonunda Ali Koç'un gözdesi olan Abdullah Avcı'ya gidilecek.
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Tayfun Korkut'un ardından Ersun Yanal'la da görüşülebileceği öne sürülüyor. Eğer iki yerli teknik adamla da anlaşma sağlanamazsa rota bu kez yabancı hocalara dönecek... Ön görüşme yapılan Jardim ve Laurent Blanc'la yeniden masaya oturulacak.
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Ancak, Fenerbahçe'de Tayfun Korkut ile imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Takvim)