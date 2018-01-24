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Ve 3. transfer! Arda ve Bajic'in ardından...
Spor Arena
Ve 3. transfer! Arda ve Bajic'in ardından...
Süper Lig
'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, transferde de çok hızlı....
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 13:15
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 13:15
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 13:15
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 13:15
1 / 5
Transferde sıcak saatler... İstanbul ekibi Başakşehir, flaş bir ismi daha bitirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 13:15
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 13:15
2 / 5
Barcelona'dan Arda Turan'ı kiralayarak ses getiren bir transfere imza atan turuncu mavililer, ardından eski Konyasporlu Bajic'i renklerine bağlamıştı.
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 13:15
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 13:15
3 / 5
İstanbul ekibi bu kez ise adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan yıldız orta saha oyuncusunun transferini bitirdi.
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 13:15
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 13:15
4 / 5
Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba, sezon sonu kendisini Başakşehir'li yapacak imzayı atacak.
Fotoğraflar: Arşiv
24.01.2018 - 13:15
SON GÜNCELLEME
24.01.2018 - 13:15
5 / 5
3-4 gün süren görüşmelerde Emre Akbaba da Başakşehir'de forma giymek istediğini yönetime iletti. (A Spor)
Arda Turan
Anadolu Kulüpleri
Transfer Haberleri
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