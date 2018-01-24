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Ve 3. transfer! Arda ve Bajic'in ardından...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, transferde de çok hızlı....

Fotoğraflar: Arşiv
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Transferde sıcak saatler... İstanbul ekibi Başakşehir, flaş bir ismi daha bitirdi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Barcelona'dan Arda Turan'ı kiralayarak ses getiren bir transfere imza atan turuncu mavililer, ardından eski Konyasporlu Bajic'i renklerine bağlamıştı.

Fotoğraflar: Arşiv
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İstanbul ekibi bu kez ise adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan yıldız orta saha oyuncusunun transferini bitirdi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba, sezon sonu kendisini Başakşehir'li yapacak imzayı atacak.

Fotoğraflar: Arşiv
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3-4 gün süren görüşmelerde Emre Akbaba da Başakşehir'de forma giymek istediğini yönetime iletti. (A Spor)

Arda TuranAnadolu KulüpleriTransfer Haberleri

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