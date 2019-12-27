VAR'da devrim! IFAB açıkladı...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından alevlenen VAR tartışmasına dair IFAB'dan çok kritik bir açıklama geldi.
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Süper Lig ve Premier Lig başta olmak üzere VAR'ın kullanıldığı birçok ligde tartışmalar tam gaz devam ediyor.
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası önce siyah-beyazlı kulüp ardından da sarı-lacivertliler, VAR kayıtlarının açıklanmasını istemişti ve birçok takım da bu isteğe destek vermişti.
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IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) CEO'su Lukas Brud, bu talebe dair yaptığı açıklamada VAR kayıtlarının açıklanıp açıklanmamasının Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı olduğunu belirterek, IFAB olarak kayıtların açıklanmasını tavsiye etmediklerini ifade etmişti.
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"Türkiye'yi her an takip etmiyoruz. Biz 'yayınlayın ya da yayınlamayın' demeyiz. Böyle bir görüşümüz yok. Bu ülkenin futbol kurumunu (Yani TFF) ilgilendiren bir durum. Ancak diyalogların yayınlanmasını önermiyoruz.
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"Bunu bir kez yaparsanız hep yapmak zorunda kalırsınız. Bizim iletişimin daha iyi hale gelebilmesi için bazı çalışmalarımız var. Bunları konuşuyoruz, 2020'de açıklayacağız. Futbolseverler tatmin edici cevaplar alacaktır"
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Lukas Brud, bu kez yine aynı konuda hakkında değerlendirmelerde bulundu ancak VAR konuşmalarına dair devrim niteliğinde bir yeniliğin kapıda olduğunu ifade etti.
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"VAR diyaloglarını herkes merak ediyor. Bu konuda çok baskı var. Siz bir çalışma yapıyor musunuz? Bu konuda 2020 yılında bir değişim olabilir mi? Merak ediyoruz. Bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı?"
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"Seneye VAR sistemini zenginleştirmek ve geliştirmek için bazı planlarımız bulunuyor. Şu anda orta hakem ile VAR hakemi arasındaki konuşmaların canlı olarak aktarılması yasak."
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"Maçtan sonra ülkelerin ulusal futbol otoriteleri gerekli görürler ise kendileri sorumluluk alarak bu konuşmaları yayınlayabilirler. Bu konuyu daha önce de ifade etmiştim. Biz IFAB olarak 'Konuşmaları yayınlayın ya da yayınlamayın demeyiz."
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"Bakın size bir şey diyeceğim. Seneye her pozisyon için geçerli olmamakla beraber kritik pozisyonlarda gazetecilere ve hatta belki stadyumda maçı izleyen seyircilere canlı olarak hakemler arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda bazı testler yapacağız."
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"Gelecekte bu konuşmaların bir kısmının canlı yayınlanması üstüne planlama yapıyoruz ancak son duruma testlerden sonra karar vereceğiz. Biz bu altyapıyı sunacağız ama yine bunların yayınlanması ile ilgili son kararı ulusal futbol federasyonu kullanıp kullanmamaya kendisi karar verecek.
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"Ocak-Şubat aylarında bu uygulamanın ne zaman test edileceği belirlenecek."
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REAL MADRID'E OLUMSUZ YANIT
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Barcelona ile Real Madrid arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşma, hakem kararları ile ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.
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Bu maçta penaltılarının verilmediğini savunan Real cephesi, ceza sahasındaki kritik pozisyonlar için VAR'a başvurulmaması konusunda hayal kırıklığı yaşadı.
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Hakemler arasındaki diyalogların ifşa edilmesi amacıyla başkent ekibi, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi. Ancak İspanya Futbol Federasyonu buna karşı çıktı.
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Başından beri bu yönde bir uygulamaya sıcak bakmayan federasyonun, Real Madrid'in kayıtların açıklanmasına yönelik isteğini geri çevirdiği bildirildi. (Sabah)