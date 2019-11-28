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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27 Kasım 2019 - 21:52,

VAR olmasaydı puan durumu... (12. hafta)

Süper Lig'de uygulanan Video Yarımcı Hakem (VAR) uygulaması, zaman zaman tartışılsa da hayati pozisyonlarda alınan ihtilaflı kararları engelleyebiliyor. Peki VAR olmasaydı, Süper Lig takımları şu an kaç puanda ve kaçıncı sırada bulunacaktı?

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1

Eski hakem Deniz Çoban'ın hazırladığı veriler ışığında sıralama ve takım puanları da epey değişti.

2

İşte Süper Lig'de 12. hafta sonunda VAR'sız puan durumu...

318. Ankaragücü 7 puan

18. Ankaragücü 7 puan

417. Kayserispor 9 puan

17. Kayserispor 9 puan

516. Antalyaspor 11 puan

16. Antalyaspor 11 puan

615. Gaziantep FK 12 puan -4

15. Gaziantep FK 12 puan -4

714. Konyaspor 14 puan

14. Konyaspor 14 puan

813. Denizlispor 14 puan

13. Denizlispor 14 puan

912. Çaykur Rizespor 15 puan

12. Çaykur Rizespor 15 puan

1011. Kasımpaşa 15 puan +3

11. Kasımpaşa 15 puan +3

1110. Gençlerbirliği 15 puan +2

10. Gençlerbirliği 15 puan +2

129. Aytemiz Alanyaspor 17 puan

9. Aytemiz Alanyaspor 17 puan

138. BtcTürk Yeni Malatyaspor 17 puan

8. BtcTürk Yeni Malatyaspor 17 puan

147. Beşiktaş 19 puan -2

7. Beşiktaş 19 puan -2

156. Galatasaray 19 puan

6. Galatasaray 19 puan

165. Fenerbahçe 19 puan -2

5. Fenerbahçe 19 puan -2

174. Göztepe 20 puan +4

4. Göztepe 20 puan +4

183. Başakşehir 20 puan -2

3. Başakşehir 20 puan -2

192. Trabzonspor 21 puan

2. Trabzonspor 21 puan

201. Sivasspor 24 puan

1. Sivasspor 24 puan

21İşte VAR olmasaydı oluşacak puan durumu

İşte VAR olmasaydı oluşacak puan durumu

Süper Lig'de 12. hafta sonunda 9. sırada yer alan Göztepe, VAR olmasaydı 4 puan fazlayla 4. sırada yer alacaktı.

22Süper Ligde oluşan gerçek puan durumu ise şöyle

Süper Lig'de oluşan gerçek puan durumu ise şöyle

23

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