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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: Depophotos
24 Eylül 2019 - 20:57,

VAR olmasa hangi takım, kaçıncı sıradaydı? İşte yanıtı...

Eski hakem Deniz Çoban'ın hazırladığı tabloda, VAR kararları olmasaydı takımların sıralamasının nasıl olacağını gösterdi.

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1

VAR sistemi olmasaydı, ilk 5 hafta sonunda hangi takımların kaç puan daha fazla alacağı ya da kaç puan geride olacağı da Deniz Çoban'ın tablosunda yer buluyor.

2

Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız puan durumunda ilk 5 haftanın görünümü şöyle: Konyaspor +2 Puan, Denizlispor +2 Puan, Göztepe +1 Puan, Kayserispor +1 Puan, Gençlerbirliği +1 Puan, Gazişehir -4 Puan, Alanyaspor -2 Puan, Antalyaspor -1 Puan.

3

VAR'sız puan durumunda da güncel puan durumunda olduğu gibi Alanyaspor ligin zirvesinde, Gençlerbirliği ise son sırada yer buluyor. İşte VAR'sız puan sıralaması...

41 - Alanyaspor

1 - Alanyaspor

11 puan

52 - Fenerbahçe

2 - Fenerbahçe

10 puan

63 - Denizlispor

3 - Denizlispor

10 puan

74 - Çaykur Rizespor

4 - Çaykur Rizespor

8 puan

85 - Konyaspor

5 - Konyaspor

8 puan

96 - Galatasaray

6 - Galatasaray

8 puan

107 - Sivasspor

7 - Sivasspor

8 puan

118 - Malatyaspor

8 - Malatyaspor

7 puan

129 - Trabzonspor

9 - Trabzonspor

6 puan

1310 - Gazişehir

10 - Gazişehir

6 puan

1411 - Göztepe

11 - Göztepe

6 puan

1512 - Beşiktaş

12 - Beşiktaş

5 puan

1613 - Başakşehir

13 - Başakşehir

5 puan

1714 - Ankaragücü

14 - Ankaragücü

5 puan

1815 - Kayserispor

15 - Kayserispor

4 puan

1916 - Kasımpaşa

16 - Kasımpaşa

4 puan

2017 - Antalyaspor

17 - Antalyaspor

4 puan

2118 - Gençlerbirliği

18 - Gençlerbirliği

3 puan

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