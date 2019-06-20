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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: AP, Reuters
20 Haziran 2019 - 10:42,

VAR bu sefer kadınları yaktı! Büyük üzüntü...

Video hakem teknolojisiyle (VAR) hakem hataları minimize edilse de, verilen milimetrik kararlar sporseverleri olduğu kadar futbolcuları da üzüyor.

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Süper Lig'de de geçtiğimiz sezon ilk defa uygulanan video yardımcı hakem uygulaması, tartışmalı kararlara imza atsa da, ihtilaflı pozisyonlarda isabetli kararların verilmesine de sebep oldu.

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Kadınlar Dünya Kupası'nda İskoçya ve Arjantin takımları arasında oynanan mücadelede de VAR kararları İskoçya'nın başını yaktı.

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D Grubu'ndaki ilk iki maçında Japonya'ya ve İngililtere'ye mağlup olan İskoçlar, bu maçı mutlak kazanma parolasıyla sahaya çıkmıştı.

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Kim Little, Jennifer Beattie ve Erin Cuthbert'in golleriyle 3-0 öne geçen İskoçya takımı, maçın bitimine 15 dakika kala büyük hüsran yaşadı.

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74'te Milagros Menendez ve 79'da Lee Alexander'in (k.k) golleriyle durumu 3-2'ye getiren Arjantin takımı, 90. dakikada bir penaltı kazandı. Burada ise İskoçya açısından dramatik bir olay yaşandı.

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Arjantinli futbolcu Florencia Bonsegundo'nun penaltı vuruşunu, İskoç kaleci Lee Alexander başarılı bir şekilde kurtardı. İskoç futbolcular sevinç yumağı olurken VAR'dan uyarı geldi.

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Kuzey Koreli hakem Ri-Hyang Ok, penaltı atışını tekrar izledi ve kaleci Lee'nin penaltı kullanılmadan öne çıktığını tespit ederek pozisyonu tekrar etti.

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Kalecilerin penaltı atışında çizginin ileriye çıkarak açıyı daraltması, bir kural ihlali olarak biliyor. Öte yandan hakemler, abartılı bir şekilde öne çıkmayan kalecilere göz yumuyor.

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Bu milimetrik tespitin ardından Arjantinli Bonsegundo, tekrar penaltı noktasına geçti ve topu filelere gönderdi. Bu skorla İskoçya Dünya Kupası'na veda etti.

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Son dakikada gelen golden dolayı elenen takımın futbolcuları büyük üzüntü yaşadı.

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Onlarca foto muhabirin takip ettiği mücadelede ilgi çekici fotoğraflar çıktı...

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