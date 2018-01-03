Van Persie'nin menajeri açıkladı: Henüz anlaşma yok

Fenerbahçe'de Robin van Persie dönemi bitmek üzere. Yıldız oyuncunun menajeri Hollanda basınına önemli açıklamalar yaptı.
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Fenerbahçe'de Robin van Persie düğümü yakında çözülüyor. Dünyaca ünlü oyuncunun menajeri Kees Vos Hollanda basınına konuştu. Sarı-lacivertlilerle pazarlık halinde olduklarını dile getiren menajer, 34 yaşındaki oyuncunun yeni takımı hakkında da beyanda bulundu.
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Kees Vos şu açıklamaları yaptı:
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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"Fenerbahçe ocak ayından sonra Fenerbahçe'de devam edebilir. Bu bir ihtimal. Henüz anlaşmaya varmış değiliz. Robin şu anda idmanda değil ve iki tarafın ortak biz çözümde buluşmasını bekliyoruz. Elbette bu zaman sürecinde Robin oynayacak durumda olacaktır. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Fenerbahçe'de profesyonelce çalışmalarını sürdürecektir."
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FEYENOORD İDDİALARI
"Henüz bir anlaşmaya varamadık ama iyi bir çözüme kavuşmayı bekliyoruz. İki taraf da bunun için istekli. İnsanların merakını anlayabiliyorum ama şu anda diğer kulüpler hakkında bir şey diyemem. Fenerbahçe olayı çözülürse her seçenek olabilir. O vakit iyi bir karar vermek için oturup konuşacağız"