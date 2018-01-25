Van Persie tarihe geçti! Çıldırtan olay...

Fenerbahçe'nin Hollandalı eski oyuncusu Robin van Persie, 14 yıl sonra Feyenoord forması giyerken eski takımı olan Fenerbahçe'nin taraftarları, çileden çıktı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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İşte Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan ve ilk maçında forma şansı bulan Robin van Persie ile ilgili o detaylar...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Hollanda Ligi'nin 19'uncu hafta karşılaşmasında Feyenoord'un Utrecht ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Robin van Persie 81'inci dakikada 18 yaşındaki genç yıldız Dylan Vente'nin yerine oyuna dahil oldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Karşılaşmada Feyenoord'un golünü 23'üncü dakikada Sam Larsson atarken, ev sahibi Utrecht'in golünü 41'inci dakikada Gyrano Kerk kaydetti.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Hollandalı oyuncunun sakatlığını gerekçe göstererek Fenerbahçe'de forma giymemesi ve Feyenoord'a transfer olduktan hemen sonra maça dahil olması Fenerbahçelileri çıldırttı. Tecrübeli futbolcunun mücadeledeki istekli görüntüsü ve hırsı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada gündem oldu.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu: "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Takımla birlikte çalıştım ve kendimi iyi ediyorum. Ancak maç temposu kazanmak için zamana ihtiyacım var. Genç oyunculara örnek olacağım." ifadelerini kullandı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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TARİHE GEÇTİ!
Öte yandan Robin van Persie, 5015 gün sonra bir Eredivisie maçında forma giydi. Lig tarihinde daha uzun süreli bir aralıkla tekrar maça çıkan oyuncu yok.