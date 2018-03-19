Van Persie F.Bahçelileri çıldırttı! 5 dakikada...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a dönen Van Persie, gollerine devam ediyor.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, Hollanda Ligi Eredivisie 28. haftasında şov yaptı. Zwolle'ye konuk olan Feyenoord'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Uçan Hollandalı karşılaşmaya damga vurdu.
Fotoğraflar: Ajans
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Mücadeleye hızlı başlayan taraf Feyenoord oldu. Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie gol perdesini açan isim oldu. 10. dakikada yıldız futbolcu takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu golün hemen 5 dakika sonrası Hollandalı yıldız golcü yine sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı Van Persie'nin golleri 2-0 Feyenoord'un üstünlüğü ile sona erdi.
Fotoğraflar: Ajans
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2.yarıya da hızlı başlayan taraf deplasman ekibi oldu. 51'de Karim El Ahmadi skoru 3-0 yaptı. Bu gole karşılık anında geldi ve 1 dakika sonra Mustafa Saymak farkı 2'ye indiren golü kaydetti. Maçın en etkili isimlerinden biri olan Van Persie 53'te yerini Toornstra'ya bıraktı.
Fotoğraflar: Ajans
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78. dakikada Tonny Vilhena Feyenoord adına skoru 4-1'e getiren golü kaydetti. Bu golün ardından Feyenoord'un maçı rahat kazanacağı düşünülüyordu. Ancak ev sahibi ekip mücadeleyi bırakmadı. 85'te penaltıdan Piotr Parzyszek'in ayağından bulduğu golle farkı 2'ye indirdi. Bu golün 3 dakika sonrası yine aynı isim sahneye çıktı ve skor bir anda 4-3'e geldi.
Fotoğraflar: Ajans
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Mücadele sonrası Eredivisie'de 48 puana ulaşan Feyenoord 4. sırada yer aldı. Zwolle ise 40 puanda kalarak 7. sırada bulunuyor. Öte yandan Van Persie'nin performansı eski, kulübü Fenerbahçe'nin taraftarlarını da çıldırttı. Sarı lacivertli taraftarlar F.Bahçe'de sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve istenilen verim alınamayan tecrübeli yıldıza sosyal medyadan yüklendi.
Fotoğraflar: Ajans
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Robin van Persie Hollanda'da gündem oldu! 34 yaşındaki oyuncu Zwolle maçında 2 gol birden kaydetti. İzlemek için videoya tıklayınız...