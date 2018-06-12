Van Gaal bombası! İmzaya geliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Sarı lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın yerine Louis van Gaal'in getirileceği haberi bir anda gündem oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Fenerbahçe'de bugün Louis van Gaal ismi ön plana çıktı. Manchester United'ı çalıştırdıktan sonra bir süre dinlenen Hollandalı teknik adam Van Gaal'in imzaya geleceği öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
2 sezonluk aranın ardından teknik adamlığa geri döneceğini açıklayan Van Gaal'in, Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Futbolculuk kariyeri boyunca çeşitli Hollanda ve Belçika takımlarında oynayan Van Gaal, teknik direktörlüğe 1991 yılında Ajax'ta başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
1951 doğumlu olan 67 yaşındaki teknik adam, 6 sezon çalıştırdığı Ajax'tan ayrılıp Barcelona'nın başına geçti 1997-2000 yılları arasında Barcelona'yı çalıştırdı. Ardından Hollanda Milli Takımını çalıştıran Van Gaal 2002'de yeniden Barcelona'ya döndü fakat yarım sezon sonra gönderildi ve yerine Rijkaard getirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
2005 yılına kadar ara veren Van Gaal, 2005'te AZ Alkmaar'ın başına geçti ve burada 4 sezon kaldı. Bu sırada bir kez Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Van Gaal, AZ Alkmaar'ın başında Fenerbahçe'yi eleme başarısını göstermişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
2009'da Bayern Münih'in başına geçen ve 2 sezon da Bayern Münih'i çalıştıran Van Gaal, 2012-2014 arasında Hollanda Milli Takımını çalıştırdı ve 2014 Dünya Kupası'nda 3. oldu. (futbolarena)