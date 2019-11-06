Uyuyan Ã§ok ÅŸey kaÃ§Ä±rdÄ±! Åžampiyonlar Ligi'nde 3 tarihi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Uyuyan çok ÅŸey kaçÄ±rdÄ±! Åžampiyonlar Ligi'nde 3 tarihi geri dönüÅŸ...
Åžampiyonlar Ligi'nde tarihi bir gece yaÅŸandÄ±, 23:00'da baÅŸlayan maÃ§larÄ±n ikinci yarÄ±larÄ±nda ilginÃ§ iÅŸler oldu...
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1
Uzun sÃ¼re hafÄ±zalardan silinmeyecek nefes kesen maÃ§ Stamford Bridge'de oynandÄ±.
2
Ä°LK 4 DAKÄ°KADA 2 GOL
Ajax, 2. dakikada Tammy Abraham'Ä±n kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle Ã¶ne geÃ§ti, Chelsea 4. dakikada kazanÄ±lan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nÄ± gole Ã§eviren Jorginho ile durumu 1-1'e getirdi.
3
Hollanda ekibi, 20. dakikada Quincy Promes, 35. dakikada Hakim Ziyech ve 55'te Donny van de Beek'in golÃ¼yle 4-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ yakaladÄ±.
4
AJAX KAZANDI DERKEN...
Cesar Azpilicueta, 63'te Chelsea'nin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ ateÅŸini yaktÄ±,Â MaÃ§Ä±n kÄ±rÄ±lma anÄ± 68. dakika oldu.Â
5
Hakem, Hudson-Odoi'nin ÅŸutunda Veltman'Ä±n topa ceza sahasÄ± iÃ§inde elle mÃ¼dahale ettiÄŸi iÃ§in penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. AjaxlÄ± oyuncular hakem Gianluca Rocchi'nin etrafÄ±nÄ± sardÄ±.
6
Daley Blind itirazlar neticesinde ikinci sarÄ± karttan oyundan atÄ±ldÄ±. Rocchi, daha sonra topa elle mÃ¼dahale eden Veltman'a da sarÄ± kart gÃ¶sterince Ajax 9 kiÅŸi kaldÄ±.
7
Jorginho, 71. dakikada penaltÄ±yla farkÄ± Ã¼Ã§e indirdi. 3 dakika sonra Reece James skoru 4-4'e getirdi.
8
5. GOL VAR'A TAKILDI
78. dakikada Azpilicueta dÃ¼zgÃ¼n bir vuruÅŸla aÄŸlara gÃ¶nderdi fakat Rocchi, VAR ile pozisyonu inceledi, pozisyon Ã¶ncesi elle oynama kararÄ± verildi.
9
Jorginho: Ã‡Ä±lgÄ±n bir oyun oldu!
Kalan bÃ¶lÃ¼mde 4-4'lÃ¼k skor deÄŸiÅŸmedi. Bu sonucun ardÄ±ndan Chelsea ve Ajax 7'ÅŸer puana yÃ¼kseldi.
10
YUSUF YAZICI VE ZEKÄ° ÅžOKA UÄžRADI
Gecenin ikinci yarÄ±da dÃ¶nen maÃ§larÄ±ndan biri de Valencia'da oynandÄ±.
11
UEFA Åžampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maÃ§Ä±nda milli futbolcularÄ±mÄ±z Zeki Ã‡elik ve Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi FransÄ±z ekibi Lille deplasmanda Ä°spanyol ekibi Valencia'ya ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
12
Yusuf YazÄ±cÄ± ve Mehmet Zeki Ã‡elik maÃ§a ilk 11'de baÅŸladÄ±.
13
Lille, Mestella StadÄ±'nda oynanan maÃ§ta 25. dakikada Osimhen'in deparÄ± sonucu bulduÄŸu golle ilk yarÄ±yÄ± 1-0 Ã¶nde kapatÄ±rken, ikinci yarÄ±da Valencia inanÄ±lmaz bir geri dÃ¶nÃ¼ÅŸe imza attÄ±.
14
Valencia'nÄ±n sayÄ±larÄ± 66'da Parejo (pen), 82'de Adama (kendi kalesine), 84'te Kondogbia ve 90+1'de Ferran'dan geldi.
15
Bu sonuÃ§la Valencia puanÄ±nÄ± 7'ye yÃ¼kseltirken, son sÄ±radaki Lille 1 puanda kaldÄ±.
16
Yusuf ilk golÃ¼n hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± oldu.
17
BÄ°R GERÄ° DÃ–NÃœÅž DAHA! BU KEZ DORTMUND...
Åžampiyonlar Ligi'nde F Grubu maÃ§Ä±nda Borussia Dortmund sahasÄ±nda 2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta Inter'i 3-2 yenmeyi baÅŸardÄ±.
18
Signal Iduna Park'ta oynanan maÃ§a hÄ±zlÄ± baÅŸlayan taraf konuk ekip Inter oldu. Conte'nin Ã¶ÄŸrencileri 5. dakikada Martinez ve 40. dakikada Vecino'nun golleriyle ilk yarÄ±yÄ± 2-0 Ã¶nde tamamladÄ±.
19
Ä°kinci yarÄ±da ise Inter iÃ§in her ÅŸey tersine dÃ¶ndÃ¼. Dortmund, 51. dakikada Hakimi ile skoru 2-1'e getirerek umutlandÄ±. 64. dakikada Brandt maÃ§a 2-2'lik dengeyi getiren golÃ¼ kaydetti.
20
77. dakikada maÃ§Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Hakimi bir kez daha sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve Dortmund taraftarÄ±nÄ± sevinÃ§ten Ã§Ä±lgÄ±na Ã§eviren golÃ¼ kaydetti. 3-2. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ± ve Borussia Dortmund unutulmaz maÃ§tan 3-2 galip ayrÄ±ldÄ±.
21
Bu sonuÃ§la Borussia Dortmund puanÄ±nÄ± 7 yaptÄ± ve grupta 2. sÄ±raya yerleÅŸti. Inter ise 4 puanda kalarak grupta 3. sÄ±rada yer aldÄ±. Grubun bir diÄŸer maÃ§Ä±nda Bracelona sahasÄ±nda Slavia Prag ile golsÃ¼z berabere kalmÄ±ÅŸtÄ±.