Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Uslu böyle patladı... 'Yatmaya mı geldiniz buraya!'
0-0 biten Galatasaray derbisinde protokol tribününde Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların önünde adeta isyan eden Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun hedefinde kimin olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Dev derbi geride kaldı Galatasaray'a evinde iki puan kaptıran Fenerbahçe'de hakeme ve rakibe isyan bitmedi... Maçta ise öyle bir kare vardı ki herkesin dilindeydi... Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, protokol tribününde Başbakan Binali Yıldırım ve bakanların gözleri önünde sinirlerine hakim olamamış ve adeta isyan etmişti... Peki, tepkisi kimeydi... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaraylı oyuncuların vakit çalmalarına göz yumduğu gerekçesiyle derbide hakeme veryansın eden sarı-lacivertli yöneticinin, Fatih Terim'i de hedef aldığı ortaya çıktı... Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev maça damga vuran isimlerden biri de Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Bu penaltıları nasıl görmüyorsun hoca! Üç penaltıyı yedin, Allah seni bildiğin gibi yapsın" diye ayağa kalkarak sahaya doğru tepki veren Uslu'nun, derbi maçın hakem Bülent Yıldırım'a, Galatasaraylı oyuncuların vakit çalmalarına göz yumduğu gerekçesiyle de veryansın ettiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Uslu'nun, sarı-kırmızlıların hocası Fatih Terim'i de hedef aldığı ortaya çıktı. Uslu'nun büyük tepkilerinden birinin de sarı kırmızılıların hocasına olduğu belirlendi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beyaz TV'nin haberine göre; sarı-lacivertli yöneticinin Terim'e, "Kaldırsana adamlarını yerden, yatmaya mı geldiniz buraya! Oynayın, oynayın, futbol oynayın" şeklinde seslendiği öne sürüldü. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İlginç bir futbol hikayesi! Gol attığı için kulübünden kovuldu... İzlemek için videoya tıklayınız...