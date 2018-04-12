Unutulmaz geri dönüşler! O Türk takımı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Roma'nın, 4-1 biten ilk maçın rövanşında 3-0'lık skorla İspanyol temsilcisi Barcelona'yı elemesi, akıllara geçmişteki unutulmaz geri dönüşleri getirdi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Roma'nın, 4-1 biten ilk maçın rövanşında 3-0'lık skorla İspanyol temsilcisi Barcelona'yı elemesi, akıllara geçmişteki unutulmaz geri dönüşleri getirdi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Camp Nou Stadı'nda 4-1 kaybettiği maçın rövanşında Barcelona'yı Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. 6. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle ilk yarıyı önde kapatan ev sahibi ekip, favori gösterilen Katalan temsilcisi karşısında Daniele De Rossi'nin 58. dakikadaki penaltı golüyle tur için biraz daha umutlandı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Patrik Schick'in yerine oyuna giren Cengiz Ünder'in korner atışından gönderdiği topu Yunan futbolcu Kostas Manolas, 82. dakikada ağlara gönderdi ve bu skorla Roma, taraftarının önünde yarı final biletini aldı. Bu geri dönüşün ardından UEFA'nın yaptığı organizasyonlarda benzer maç çevirme başarıları da gündeme geldi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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İki ayaklı oynanan ve ilk maçı farklı kaybedip, rövanşta tur atlayacak skoru bulan takımlar arasında iki kezle Real Madrid öne çıkarken, Barcelona, Leixoes, Partizan, Deportivo La Coruna ve Galatasaray yaptıkları geri dönüşlerle unutulmazlar arasında yer aldı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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BARCELONA ZORU BAŞARDI
Geçen sezon son 16 turu ilk maçında PSG'ye 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Katalan temsilcisi, son bölümleri büyük heyecana sahne olan rövanşta rakibini 6-1 mağlup etti ve uzun yıllar unutulmayacak bir başarıya imza attı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Barcelona, 88. dakikasına 3-1 önde girdiği ve turu geçmek için uzatma bölümü dahil 7 dakikada 3 gole ihtiyacı olduğu mücadelede, arka arkaya 3 kez fileleri havalandırdı ve 6-1'lik tarihi skorla tur biletini cebine koydu.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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AKILLARA GELEN EN ESKİ DÖNÜŞ LEIXOES'TEN
Bugünlerde Portekiz'in ikinci liginde mücadelesi eden Leixoes, 1961-1962 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası ilk turunda tarihi bir geri dönüş yaptı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds takımıyla eşleşen Leixoes, ilk maçta konuk olduğu rakibine 6-2 mağlup oldu. Rövanş maçında rakibini ağırlayan Leixoes, 5-0 gibi net bir galibiyet alarak adını ikinci tura yazdırdı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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REAL MADRID İKİ KEZ YAPTI
Barcelona'nın dışında başka bir İspanyol ekibi Real Madrid de geri dönüşleriyle tarihe damga vurdu. Real Madrid, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci tur ilk maçında İngiltere'nin Derby County ekibine 4-1 mağlup oldu.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Santiago Bernabeu'da rakibini ağırlayan Real Madrid, 90 dakika sonunda 4-1 üstünlük yakalayarak, maçı uzatmaya götürmüştü. Uzatma bölümlerinde Santillana'nın attığı golle İspanyollar üst tura yükseldi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
SON GÜNCELLEME
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Eflatun-beyazlılar, UEFA Kupası'nda da tarihi bir geri dönüşe imza attı. Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımına 1985-1986 sezonu üçüncü tur maçında deplasmanda 5-1 yenilen Real Madrid, Valdano ve Santillana'nın ikişer golüyle rakibini 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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PARTIZAN TURU BIRAKMADI
Yugoslavya döneminde Partizan, 1984-1985 UEFA Kupası ikinci tur ilk maçında deplasmanda İngiliz ekibi Queens Park Rangers'a (QPR) 6-2 yenildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Başkent Belgrad'da rakibini konuk eden Partizan, rövanş maçına hızlı başlamış ve ilk yarıyı 3-0 önde kapatmıştı. Partizan, ikinci yarıda ihtiyacı olan golü de bularak QPR'ı 4-0 mağlup etti. Tarihi bir galibiyet elde eden Partizan, böylece UEFA Kupası 3. turuna çıkmayı başardı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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GALATASARAY'DAN UNUTULMAZ GERİ DÖNÜŞ
Galatasaray, 1988-1989 sezonunda bugün Şampiyonlar Ligi diye adlandırılan Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunda İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımıyla eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kaybetti.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Rövanş maçında Ali Sami Yen Stadı'nda rakibini ağırlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının son 15 dakikasında arka arkaya bulduğu gollerle rakibini 5-0 gibi net bir skorla yenen Galatasaray, o sezon yarı finale kadar çıktı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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DEPORTIVO, MILAN'A İZİN VERMEDİ
İspanya'nın Deportivo La Coruna takımı, İtalyan temsilcisi Milan ile 2003-2004 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Deportivo, ilk maçın başında 1-0 öne geçti ancak mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milan gibi güçlü bir rakip karşısında rövanş maçında tur atlamasına yetecek 3-0'lık skoru daha ilk yarıda bulan İspanyol ekibi, ikinci devrede bir gol daha bularak 4-0'lık galibiyet elde etti.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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LIVERPOOL'UN GERİ DÖNÜŞÜ KUPAYI GETİRDİ
İki ayaklı karşılaşmalardaki geri dönüşlerin verdiği heyecanının benzeri, zaman zaman tek maçlarda da yaşandı. İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Liverpool ile İtalyan ekibi Milan karşılaşmıştı. İlk yarısı Milan'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci yarısına farklı bir havayla çıkan İngiliz ekibi, 7 dakikada bulduğu 3 golle skoru 3-3'e getirdi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Finalin uzatma bölümünde iki takım da gol bulamayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Maçta 3-0 geriye düşen Liverpool, penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Bir diğer Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere'nin Manchester United takımı, Alman ekibi Bayern Münih'i 2-1 yenerek 1999 yılında şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Maçın son dakikasına 1-0 geride giren Manchester United, 90+1 ve 90+3. dakikalarda oyuna sonradan giren oyuncuları Teddy Sheringham ve Ole Gunnar Solskjaer'in attığı gollerle efsane bir geri dönüşe imza attı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Ajanslar
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Premier Lig’de unutulmaz bir maçın hikayesi burada! 2009 yılında oynanan Tottenham-Wigan maçında çok sayıda rekor ve tam 10 gol çıkmıştı... İzlemek için videoya tıklayınız...