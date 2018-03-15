Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Derbi öncesi bu söz unutulmaz... 'Bittik beyler, bittik!'
Spor Toto Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray ligin 26. haftasında karşı karşıya geliyor. İşte müthiş derbi için bu güne kadar söylenen damga sözler...
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Aziz Yıldırım: "Psikolojik üstünlüğün Galatasaray'a geçmesi için bizi 6-0 yenmesi lazım. Eğer bizi 6-0 yenemezlerse o psikolojik üstünlük her zaman Fenerbahçe'nindir"
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Ergün Penbe: "Hatırlıyorum Hasan Şaş Kadıköy'de ilk derbisine çıkarken çok gergindi ve hatta istifra etmişti"
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Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen (2012) : 10 yıldır Kadıköy'de maç kazanamayan Galatasaray bizi bu defa da mağlup edemezse herhalde galip gelmek için 10 yıl daha bekler...
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Abdurrahim Albayrak: "Fener'i yenip şampiyon olun size açık çek..."
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Ömer Çavuşoğlu: "Galatasaray maçları 3 neticelidir: 2-0, 4-0, 6-0"
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Mesut Bakkal: (Derbi için ne diyorsunuz sorusuna) "Maç iptal olur"
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Tarık Hodzic: "Maçtan bir gün önce stada gittim. Yanımda menajerim vardı. 'Bugün kimin maçı var' diye sordum. Bana, 'Onlar sizin yarınki maçınızı bekliyor' dedi. Stadyum bir gün öncesinde dolmuştu."
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Hasan Şaş: "Galatasaray'da çalışırken, Stoch en çok çekindiğimiz oyunculardan biriydi. Çünkü çok hareketli. Marc Overmars kadar olmasa da o yetenek var"
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Semih Yuvakuran: "Galatasaray takımı oradaki atmosferi kaldıramıyor. Oynadığım dönemlere bakıyorum. Fenerbahçe sahaya çıktığında G.Saraylıların suratları bembeyaz oluyordu"
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Hakan Ünsal: "Yıllardır Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetler nasıl bir psikoloji oluşturduysa G.Saraylılarda; kazandıklarına ve oynadıkları futbola inanmakta güçlük çekiyorlardı. Aldıkları galibiyette bile bir eziklik psikolojisi oluşmuştu adeta"
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Hasan Şaş: "Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek için her şeyi yaptık. Mondragon bir sürü mum yaktı; yine olmadı. Bülent Tulun'a 'Abi; bu, soyunma odasını yakacak ama yine yeniliyoruz' demiştim."
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Serhat Akın: "Taraftar 5 istedi 6 oldu. 10 istediler zaman yetmedi" (6-0'lık maç sonrası)
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Galatasaraylı eski yönetici Fatih Gökşen: Biz 2007’de Alex ile Galatasaray’a gelmesi konusunda anlaştık..."
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Metin Oktay: "Yıllardır Galatasaray'da oynuyorum ama Fenerbahçe sempatizanıyım. Özel bir maçta F.Bahçe forması ile sahaya çıkmak ve oynamak istiyorum." (Kaynak: Rıdvan Özdin)
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Rüştü Reçber: "Toplumlar bayramları nasıl karşılarsa, camia olarak biz de Galatasaray maçlarını bayram ilan ederiz."
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Mondragon: “Şampiyon oluyoruz, Şampiyonlar Ligi kazanıyoruz, Kupada yeniyoruz ama onların sahasında hiç yenemiyoruz. Beraberlik bile yok. Her zaman mağlup, mağlup, mağlup. Birisi bana ‘Şampiyon olmayacaksın ama Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yeneceksin’ dese, ‘tamam’ derim”
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Ahmet Çakar: "Bu gece Galatasaray'ın bittiği gecedir. Galatasaray artık ananızın ligine hoş geldiniz. 10 kişi kalan rakibe karşı Mancini oyuncusuna 'yerde yat vakit geçir' diyorsa bu ülkenin en büyüğü Fenerbahçe'dir."
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Abdurrahim Albayrak: "Keşke Play-off olmasaydı. Play-off olmasaydı biz şimdi şampiyonluk kutlamalarına katılıyorduk. Tekrar şimdi en yakın rakibimizden 9 puan ve 22'şer puan önde olduğumuz rakiplerimizle maç yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl olmaz. Onun için dua ediyorum"
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Arena'da Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim: 3 puanı aldılar. Kendi oyuncularımı da kutluyorum, hiçbir zaman beraberlik düşünmeyip, oyunun her türlü altından kalkmaya çalıştılar, olağanüstü de oynadılar. Tek eksikleri çok yakın mesafeden topu içeri atamamaktı. Kaybettik diye böyle oynayan bir takıma kalkıp bir şey diyecek halim yok açıkçası. Son yıllardaki en tek taraflı derbi oldu herhalde, ikinci yarı için söylüyorum özellikle. O yüzden onlara da kızamıyorum, kime kızacağım kendime kızayım bari"
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Ergün Penbe: 17 yıldır galibiyet olmaması hem Galatasaray camiası hem de Türk futbolu için ayıp. Galatasaray bu kez Kadıköy'e lider olarak gidecek. Fenerbahçe'nin gol atamadığı her dakika Galatasaray'ın lehine. Tahminim beraberlik... Fenerbahçe'ye gol atmayanı gerçek Galatasaraylı saymıyorlar. Ben TSYD Kupası'nda gerçek Galatasaraylı olmuştum. O duygu bambaşka."