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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Cnn Türk
28 Eylül 2019 - 12:22,

Ünlülerin derbi tahminleri (Galatasaray-Fenerbahçe)

Tüm Türkiye nefesini tuttu, bu akşam Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği büyük derbiyi bekliyor.

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1DEMET ŞENER: FENERBAHÇE KAZANIR

DEMET ŞENER: FENERBAHÇE KAZANIR

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin heyecanı sanat dünyasını da sardı. Ünlü sanatçılar, dev maçla ilgili skor tahmini yaptı.

2BURAK HAKKI: BERABERE BİTER

BURAK HAKKI: BERABERE BİTER

3KEREM TUNCERİ: 2-0 GALATASARAY KAZANIR

KEREM TUNCERİ: 2-0 GALATASARAY KAZANIR

4ÖZLEM YILDIZ: FENERBAHÇE KAZANIR

ÖZLEM YILDIZ: FENERBAHÇE KAZANIR

5SİNAN AKÇIL: 2-1 FENERBAHÇE KAZANIR

SİNAN AKÇIL: 2-1 FENERBAHÇE KAZANIR

6BETÜL DEMİR: 2-1 GALATASARAY ALIR

BETÜL DEMİR: 2-1 GALATASARAY ALIR

7FERHAT GÖÇER: 1-1 BİTER

FERHAT GÖÇER: 1-1 BİTER

8LİNET: FENERBAHÇE KAZANIR

LİNET: FENERBAHÇE KAZANIR

9ALPER KUL: GALATASARAY ALIR

ALPER KUL: GALATASARAY ALIR

10HÜLYA KOÇYİĞİT: BERABERE BİTER

HÜLYA KOÇYİĞİT: BERABERE BİTER

11ÜMİT KARAN: GALATASARAY ALIR

ÜMİT KARAN: GALATASARAY ALIR

12SİBEL CAN: 1-0 FENERBAHÇE ALIR

SİBEL CAN: 1-0 FENERBAHÇE ALIR

13FERMAN TOPRAK: GALATASARAY ALIR

FERMAN TOPRAK: GALATASARAY ALIR

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