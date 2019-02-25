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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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25 Şubat 2019 - 11:39,

Ünlülerin derbi tahminleri!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi, ünlülerin derbi skor tahminlerini sizin için derledik.

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1/38

Elçin Sangu

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

2/38

Ece Erken

Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

3/38

Ümit Karan

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

4/38

Serhat Ulueren

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

5/38

Ceyda Ateş

Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe

6/38

İbrahim Toraman

Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

7/38

Hakan Altun

Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe

8/38

Gürkan Uygun

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

9/38

Ivana Sert

Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

10/38

Nuri Alço

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

11/38

Andre Santos

Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

12/38

Emre Karayel

Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

13/38

Hülya Avşar

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

14/38

Engin Verel

Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

15/38

Mine Tugay

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

16/38

Seray Sever

Beşiktaş 0-3 Fenerbahçe

17/38

Burak Özçivit

Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

18/38

Göksel

Beşiktaş 0-3 Fenerbahçe

19/38

Gülşen

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

20/38

Tülin Şahin

Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe

21/38

Murat Boz

Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe

22/38

Beyazıt Öztürk

Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

23/38

Mustafa Sandal

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

24/38

Hazal Kaya

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

25/38

Esra Erol

Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

26/38

Alişan

Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

27/38

Hadise

Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

28/38

Özge Özpirinççi

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

29/38

Celil Nalçakan

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

30/38

Demet Akalın

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

31/38

Burçin Terzioğlu

Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

32/38

Neslihan Atagül

Beşiktaş 4-2 Fenerbahçe

33/38

Ebru Şallı

Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe

34/38

Burcu Biricik

Beşiktaş 2-4 Fenerbahçe

35/38

Ayşe Hatun Önal

Beşiktaş 2-2 Fenerbahçe

36/38

Serenay Sarıkaya

Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

37/38

Bol gollü bir derbi!

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

38/38

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