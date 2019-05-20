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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20 Mayıs 2019 - 10:42,

Ünlülerden şampiyonluk mesajları

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunun ardından ünlü simalar sosyal medyadan mesajlar yayımladılar.

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İşte onlardan öne çıkanlar...

2/18Şahan Gökbakar:

Şahan Gökbakar:

"Bazen susar ve gülümseyerek diğerlerini izlersin"

3/18İbrahim Tatlıses:

İbrahim Tatlıses:

"2018-2019 Şampiyonu Galatasaray’ı; başta kadim dostum Fatih Terim olmak üzere tebrik ederim. Futbol bir oyundur; tıpkı dostum Fatih Terim gibi çevremde, ailemde, ekibimde Galatasaraylı çoktur, bir Fenerbahçeli olarak biz yarışırız, yeri gelir tatlı tatlı atışırız ama günün sonunda eğleniriz, güleriz ve kazananı tebrik ederiz çünkü bize bu yakışır"

4/18Demet Akbağ:

Demet Akbağ:

"Tebrikler Galatasaray"

5/18Cem Yılmaz:

Cem Yılmaz:

"Tebrikler Galatasaray...Şampiyonluk kutlayan tüm Galatasaraylılara nice başarılar dilerim...(çünkü Fenerli olmak bunu gerektirir)"

6/18Gülben Ergen:

Gülben Ergen:

Tebrikler #şampiyongalatasaray

7/18Merve Özbey:

Merve Özbey:

"Tebrikler GALATASARAY boyle anlamli bir gunde"

8/18İrem Derici:

İrem Derici:

"Bu bu bu!"

9/18Buse Terim:

Buse Terim:

"Yaz tahtaya bir daha"

10/18Demet Akalın

Demet Akalın

11/18Doğa Rutkay:

Doğa Rutkay:

"Şampiyon Galatasaray"

12/18

Sevda Dalgıç

13/18Ceylan Çapa:

Ceylan Çapa:

"Şampiyooon"

14/18Behzat Uygur

Behzat Uygur

15/18Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk

Mustafa Uslu ve Sinem Öztürk

16/18Eray Demirkol:

Eray Demirkol:

"Her şey için teşekkürler seneye görüşürüz iki gözüm"

17/18Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

18/18Soner Sarıkabadayı

Soner Sarıkabadayı

"Şampiyonum benim"

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